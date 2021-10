Si dice che alcune storie d’amore facciano dei giri immensi e poi ritornino, ma anche le tendenze di moda in questo non scherzano. Ci sono, infatti, alcuni look che appartengono a una determinata epoca e che per qualche anno sembrano venire dimenticati.

Ma poi eccoli lì, dopo qualche tempo, che tornano in auge e che conquistano nuovamente tantissime persone. Nel mondo del fashion, questo è totalmente normale. Sappiamo bene, infatti, quanti capi d’abbigliamento, quante scarpe e quanti accessori siano finiti nel dimenticatoio per poi essere ripresi dalle tendenze e innovati per essere adattati ai giorni nostri. Oggi vogliamo parlare nello specifico di un look che ormai sembrava eliminato dalle passerelle ma che, sorprendentemente, le ha riconquistate come mai prima.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sbaraglia tutti questo stile anni Novanta che finalmente torna di moda e a cui non potremo assolutamente rinunciare

Accade spesso che alcuni vecchi capi del passato tornino a bussare alla nostra porta. Infatti, di questo avevamo già parlato in precedenza. Per esempio, in questo nostro articolo, sarà possibile consultare un capo d’abbigliamento anni Novanta che è tornato in auge e che tutti stanno apprezzando. Oppure, in un altro articolo, avevamo indicato un paio di scarpe davvero di tendenza qualche anno fa che ora stanno tornando di moda. E oggi vogliamo fare la stessa cosa, indicando questa volta un look che ormai sembrava datato e che invece è risorto. Stiamo parlando dell’accoppiata gonna-pantalone. Infatti, sbaraglia tutti questo stile anni Novanta che finalmente torna di moda e a cui non potremo assolutamente rinunciare.

Un’accoppiata vincente

Eravamo soliti vedere questo genere di connubio alle sfilate degli anni Novanta o sui red carpet con i grandi personaggi del cinema. Forse molti erano convinti che non avrebbero più visto in giro un simile abbinamento ma, in questo caso, si sbagliavano di grosso. Infatti, la moda autunno inverno di quest’anno prevede proprio questo look, lasciando tutti a bocca aperta. Sulla passerella, gli abbinamenti di gonne e pantaloni si sono sprecati e, soprattutto, le idee per mettere in pratica questo stile non mancano di certo. Dovremo ricordarci, semplicemente, di abbinare questi due capi con intelligenza e con raffinatezza.

Per esempio, cerchiamo di scegliere un paio di pantaloni e una gonna che abbiano tonalità che ben si sposano tra loro. Proviamo a creare un look a contrasto, per esempio, per non passare mai inosservati. Oppure, se preferiamo, potremo scegliere di abbinarle tono su tono, così da rendere il nostro stile più classico. Per i pantaloni, consigliamo di indossare quelli skinny, che aderiscano alle gambe alla perfezione. La scelta della gonna, invece, sarà decisamente più libera. Potremo indossare quelle corte e aderenti tanto quanto le lunghe e svasate fino al ginocchio.

Approfondimento

Sarà proprio questo il cappotto che spopolerà come mai in inverno rendendoci super alla moda