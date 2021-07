Sembra davvero un momento difficile per la tendenza dei listini azionari. Quando tutto sembra propendere per una fase direzionale, in uno o due giorni si ritorna nella direzione opposta, lasciando le parti in gioco nell’assoluta incertezza.

Cosa attendere da domani in poi? Sbandano i mercati: il rialzo non è ancora perduto, ma domani è davvero decisivo.

Domani però è davvero decisivo per capire se si andrà al rialzo oppure il rimbalzo degli ultimi giorni è stato l’ennesimo falso segnale

Procederemo per gradi come al solito.

Alle ore 21:09 della giornata di contrattazione del 27 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.530

Eurostoxx Future

4.067

Ftse Mib Future

25.065

S&P 500 Index

4.394,88.

Automodifica dello scenario da ribassista a rialzista oppure nuovi ribassi all’orizzonte?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 23 luglio.

Da diverse settimane si vive una situazione di grande indecisione e si avvicendano continui falsi segnali.

Previsione per la settimana del 26 luglio

Minimo settimanale atteso fra lunedì e martedì e massimo nella giornata di venerdì. Domani è decisivo per capire se la previsione sarà confermata o meno.

Sbandano i mercati: il rialzo non è ancora perduto, ma domani è davvero decisivo

Di seguito la mappa dei prezzi per mantenere il polso della situazione:

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 28 luglio inferiore a 15.425.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 28 luglio inferiore a 4.029.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 28 luglio inferiore a 24.930.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 28 luglio inferiore a 4.331.

Quale operatività di trading mantenere per mercoledì?

Mantenere i long multidays sugli indici analizzati.

Come al solito si procederà per step.