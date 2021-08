Tra sudore e bagni al mare, in estate facciamo più una doccia al giorno. Tuttavia dermatologi e medici esperti affermano che lavare eccessivamente la pelle può avere delle controindicazioni. Infatti è sbalorditivo cosa succede quando andiamo al mare e facciamo la doccia tutti i giorni. Per prima cosa si dovrebbero analizzare i consumi. Durante una doccia di 10 minuti circa si consumano più di 80 litri d’acqua. Pensiamo a questo consumo moltiplicato per 2 o 3 docce. E se i consumi aumentano aumenta anche la bolletta.

Non molti sanno che nel tentativo di eliminare sporco e batteri dalla pelle si elimina anche la flora batterica. Questa è fondamentale per proteggere e mantenere l’equilibrio della pelle. Più ci si lava con saponi e detergenti, più priviamo la pelle di microrganismi buoni. Spesso, poi, la situazione si aggrava con l’uso di spugne e spazzole abrasive, saponi non naturali, ma anche disinfettanti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il rischio è che la pelle perda i suoi naturali schermi protettivi. In questo modo si apre la strada a dermatite, batteri cattivi, malattie autoimmuni, infezioni e allergie. Dal punto di vista dell’estetica, fare più docce al giorno può avere due effetti opposti. Alcune persone possono manifestare un alto grado di disidratazione e pelle secca soprattutto in alcune parti del corpo. In casi opposti, persone che hanno pelli già naturalmente grasse, possono veder aggravarsi il problema.

Sbalorditivo cosa succede quando andiamo al mare e facciamo la doccia tutti i giorni

Allora come si può preservare la salute della pelle in estate? La soluzione sta nel seguire alcune regole. Iniziamo utilizzando l’acqua tiepida. Temperature troppo alte, sia in estate che in inverno, eliminano il sebo protettivo della pelle. L’acqua sopra i 43°C è altamente sconsigliata per chi soffre di allergia, psoriasi e dermatiti. Poi, bisogna evitare che restino residui di sapone e shampoo. La soluzione è fare lo shampoo come prima cosa. Successivamente, dopo aver lavato anche il corpo, l’acqua corrente pulirà gli ultimi residui.

Ancora è bene scegliere saponi poco invasivi e aggressivi per l’epidermide. Sia per la pelle che per i capelli si dovrebbero usare saponi neutri e naturali. In questo modo si mantiene il giusto Ph e l’idratazione della pelle. Quando andiamo al mare, anche più volte al giorno, cerchiamo di non lavare i capelli con lo shampoo ogni volta. Usiamolo solo a fine giornata, mentre per il resto della giornata risciacquiamo il corpo dal sale con acqua semplice. L’ultima regola prevede un uso corretto degli asciugamani. Invece di strofinare l’asciugamano sul corpo e sui capelli, il miglior modo di usarlo è tamponare le varie parti. In questo modo si evitano irritazioni, pelle ruvida ed escoriazioni.