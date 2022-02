Anche il pranzo o la cena più umili non trovano degna conclusione senza un goloso dolcetto a fine pasto che possa coronarli. Ma, diciamolo chiaramente, non servono pranzi e cena per cedere alla tentazione e gustare un delizioso dolcetto. Quello che presentiamo oggi può essere utilizzato come dessert per i nostri ospiti o come merenda nelle fredde giornate invernali.

La ricetta di oggi è un tortino al cuore caldo facile e veloce da preparare con pochi ingredienti per un risultato eccezionale. Cosa aspettiamo, allora? Sbalordiamo i nostri ospiti con questo dolcetto irresistibile.

Cuore caldo

I nostri tortini al cuore caldo sono molto semplici da preparare e oggi ne vogliamo proporre una “candida” alternativa. Infatti invece del solito cioccolato fondente, il nostro cuore caldo sarà a base di cioccolato bianco. Inoltre impreziosiremo il tutto con un’ottima coulis di frutti rossi per rendere il dolce elegante e ben bilanciato nei sapori.

Per realizzarlo ci serviranno:

2 uova;

150 g cioccolato bianco;

30 g farina;

50 g zucchero;

60 g burro

succo di limone;

250 g frutti rossi (fragole, mirtilli, lamponi);

200 g zucchero a velo.

La preparazione si divide in 2 parti. La prima è quella del dolce vero e proprio mentre la seconda sarà dedicata alla coulis, ossia la guarnizione di frutta.

Cominciamo mettendo a sciogliere il burro insieme a 100 g di cioccolato fin quando non saranno fusi. Nel frattempo rompiamo le uova in un contenitore e montiamole insieme allo zucchero semolato, poi aggiungeremo cioccolato e burro fusi e solo alla fine la farina.

Sbalordiamo i nostri ospiti con questo tortino pronto in 15 minuti con cioccolato bianco e frutti rossi

Ottenuto il nostro composto, dovremo prendere dei pirottini che dovranno essere imburrati e infarinati all’interno. Questo permetterà che i nostri tortini non rimangano attaccati.

Trasferiamo il composto all’interno dei pirottini riempiendoli fino a metà e, fatto questo, mettiamo 2 quadretti di cioccolato bianco al centro. Mettiamo tutto in forno a 180° per 12 minuti fin quando non saranno cotti. Mentre i tortini sono in cottura prenderemo i frutti rossi e li metteremo in padella saltandoli a fiamma bassa. Quando cominceranno a rilasciare acqua aggiungeremo lo zucchero a velo e il succo di mezzo limone. Continuiamo a cuocere per altri 2 minuti per poi spegnere la fiamma e filtrare il tutto.

Siamo pronti per sfornare i tortini al cuore caldo che capovolgeremo su un piatto per accompagnarlo con dello zucchero a velo e la salsa ai frutti rossi.

