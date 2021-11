Il rapporto con i nostri amici gatti è talvolta turbato da una diversità di approccio alle cose che ci riguardano. D’altronde, pur condividendo spesso gli stessi spazi, abbiamo approcci e sensi radicalmente diversi. Eppure potremmo avere la necessità di colmare questa distanza. Talvolta questo è necessario per migliorare alcune brutte abitudini. Potrebbe capitare che di notte i nostri amici felini si scatenino. Per questo abbiamo fornito 5 trucchi da applicare con i gatti rumorosi di notte che sono un’insidia per il sonno nostro e dei vicini.

Potrebbe però capitare che la necessità sia più profonda. Magari viviamo con un gatto evidentemente timido nel rapporto con noi e con gli ospiti. Così, vorremmo aiutarlo a diventare più propositivo. Esistono dei piccoli indicatori cui dovremmo fare attenzione. Sbagliato forzarli, ecco alcuni semplici trucchi per il gatto timido e spaventato che vorremmo far diventare più socievole e sereno.

Alcuni indicatori da tenere in considerazione

È essenziale provare a immedesimarci nella posizione del gatto. È un animale piccolo, abitudinario, che quando ha dei problemi ama stare da solo. In situazioni in cui avverte un pericolo, si potrebbe verificare una situazione di reazione di attacco e fuga. Normalmente, lo avremo notato, tende a scappare dalla minaccia più che ad attaccare. Corre cioè a nascondersi in angoli oscuri ed irraggiungibili della casa. Alternativamente, potrebbe porsi in una situazione di chiusura difensiva. Non ha alcuna intenzione di partecipare e condividere i suoi spazi con noi. E non fa nulla per nasconderlo.

Un piccolo trucco iniziale è quello di porre nella casa vari angoli pensati per lui, magari che abbiano caratteristiche di suo gradimento. In questo modo, anziché fuggire sotto al letto, probabilmente rimarrà più vicino all’ambiente in cui ci troviamo con gli ospiti. Di conseguenza, se ne potrebbe abituare più facilmente. L’ipotesi di chiudere tutte le porte potrebbe invece essere troppo brusca, si rischierebbe di forzare l’animale. Una via di mezzo che potrebbe accettare è quella di un luogo di rifugio in una stanza attigua a quella in cui riceviamo gli ospiti, e alla quale questi non abbiano accesso.

Viste le caratteristiche del gatto, è importante mostrarsi tranquilli negli approcci che abbiamo con lui. Questo vale sia nella postura del corpo che nel tono della voce. Parlando sempre con voce calma e rilassata e mantenendo i movimenti lenti. Non bisogna mai inseguirlo, o tantomeno forzarlo. È preferibile non scrutare il gatto, e dare l’impressione di essere disinteressati a lui. Quando il gatto si avvicina, non bisognerebbe subito inondarlo di coccole. Tantomeno prenderlo in braccio se non fornisce evidente volontà di farlo. L’ideale sarebbe, ovviamente, abituare il gatto fin da piccolo ad avere rapporti con gli estranei. Ma, se fosse troppo tardi, ecco alcuni approcci riparativi.

Parlare con gli ospiti potrebbe istruirli sui comportamenti. Se non sono infastiditi o allergici al pelo, potremmo chiedere loro di permettere al gatto di avvicinarsi a loro, invece del contrario. Avvertendoli, cioè, di rimanere tranquilli ed evitare un contatto visivo e un’accoglienza trionfale. Qualcuno di loro potrebbe gradualmente offrirgli un premio di incoraggiamento. Oppure potrebbe allontanarsi dal gruppo per incoraggiarlo a giocare un po’. Utilizzare un’esca alimentare per incentivare il gatto ad uscire, magari associata ad un suono o verso caratteristico, costituisce un ottimo incentivo. Una volta uscito, si potrebbe convincerlo ad avvicinarsi gradualmente. In sintesi, dobbiamo lasciare che il gatto controlli la situazione. Paradossalmente è più probabile che si avvicini se iniziamo a ignorarlo. Se capirà che la situazione è sotto il suo controllo, potremmo notare dei miglioramenti tangibili.

Se invece volete donare maggior bellezza all’ambiente in cui vivete con i gatti nascondendo la sgradevole vista della lettiera con oggetti inutilizzati, ecco qualche dritta.