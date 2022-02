Quasi tutti hanno in casa mucchi di scarpe usate che vengono indossate di rado. Tenerle a far la muffa in cantina non serve a niente. Ma anche buttarle è sbagliatissimo! Ecco come riutilizzare le vecchie scarpe di ogni tipo.

Nuova vita alle scarpe usate

È un vero peccato gettare via un paio di scarpe solo perché non ci piacciono più, o non sono comode. Piuttosto le si può regalare ad amici, parenti o a chi potrebbe averne bisogno.

Tuttavia il discorso è diverso se le calzature sono molto rovinate, ovvero non indossabili. Disfarsene può risultare sicuramente più semplice. Anche in questo caso, però, la soluzione non è la pattumiera: con un po’ di ingegno e fai da te, perfino le scarpe più consumate possono trovare una nuova vita.

Infatti, gli oggetti che si hanno già in casa si rivelano utilissimi appena si dà spazio alla fantasia. Succede con i centrini, che diventano due pratici ed eleganti oggetti per la casa. Oppure con le vecchie chiavi, riutilizzabili in maniera davvero intelligente. Perfino le retine della frutta hanno almeno 10 usi alternativi, in casa o in giardino!

Tornando dunque alle scarpe, un modo davvero grazioso per riciclarle è trasformarle in vasi. Per chi ama il giardinaggio, i contenitori per le piante non bastano mai, e peraltro sono spesso costosi. Sfruttando le vecchie scarpe si potrà dunque risparmiare e sfoggiare il balcone più originale.

Ma come bisogna procedere?

Sbagliatissimo buttare scarpe vecchie e rovinate, ricicliamole così e saranno utilissime e decorative sul balcone o in giardino

Le vecchie scarpe di ogni tipo, trasformate in vasetti, possono abbellire balconi e giardini. Particolarmente graziosi e capienti risultano gli stivali, con o senza tacco. Ma anche scarpe da ginnastica o décolleté fanno al caso nostro, l’importante è non usare i sandali o altre scarpe aperte.

Servirà poi della vernice spray. Se vogliamo un effetto shabby chic possiamo usare un unico colore, come il bianco. Altrimenti, per un risultato più divertente, basterà variare con tutti i colori dell’arcobaleno.

Serviranno inoltre un trapano, dei sassi e del terriccio. Oltre che, ovviamente, delle piantine.

Una volta che ci siamo procurati il materiale necessario, ecco il procedimento:

eliminare le solette interne; praticare dei fori con il trapano nelle suole delle scarpe (serviranno per il drenaggio); ripetere l’operazione con diversi modelli di scarpe; dipingere le scarpe con della vernice spray (per un effetto più chic usare un solo colore, come il bianco, oppure variare con diversi colori per un risultato più divertente); versare dei sassi sul fondo delle scarpe, per fare sì che non si rovescino; aggiungere il terriccio e le piantine.

Ora non resta che esporre i vasi tutti in fila sul balcone, o magari appesi a una staccionata. Insomma, è davvero sbagliatissimo buttare scarpe vecchie e rovinate: possono regalarci il giardino più originale del quartiere!