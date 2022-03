Disfarsi dei vecchi centrini è davvero un peccato. Dietro a questi accessori ci sono ore ed ore di lavoro certosino. Per di più, hanno spesso un valore sentimentale: magari li ha fatti a mano la nonna, o la mamma. Bisogna tuttavia ammettere che decorare la casa coi centrini è un po’ demodé. Ma allora, cosa dobbiamo farcene dei vecchi centrini?

Tutto il necessario per trasformare i centrini col fai da te

Con un po’ di fantasia e manualità è possibile valorizzare la bellezza dei centrini, trasformandoli allo stesso tempo in oggetti utili. Per esempio, i centrini possono diventare splendidi complementi d’arredo in stile shabby chic o bohemien. Tra l’altro, capi e accessori all’uncinetto stanno tornando alla moda: ciò significa che possiamo applicare i centrini su borse o jeans, per impreziosirli. Insomma, è sbagliatissimo buttare i vecchi centrini, possiamo riciclarli in tanti modi diversi.

In particolare, i centrini trovano una nuova vita grazie al cemento. Questo lavoretto è semplicissimo e dà molta soddisfazione, ma richiede un po’ di materiale:

centrini;

cemento;

una vecchia bacinella (si rovinerà durante il procedimento, quindi non una bacinella che si vuole ancora usare);

olio o burro di semi;

un recipiente per mescolare il cemento;

guanti per proteggere le mani;

fogli di giornale.

Ma cosa ce ne facciamo di tutto questo materiale?

Sbagliatissimo buttare i vecchi centrini, possiamo riciclarli trasformandoli in oggetti raffinati, originali e sempre utili in giardino e in casa

Grazie ai centrini e al cemento possiamo creare degli oggetti di cui c’è sempre bisogno, ossia i sottovasi. Questi sono utilissimi per contenere le nostre piante preferite e abbellire il giardino o il balcone. Ma sono anche versatili: diventano contenitori da usare in casa, per esempio come svuota tasche.

Ecco, dunque, come procedere per trasformare i centrini in vasi o ciotole:

indossare i guanti; proteggere il piano di lavoro con la carta di giornale; mettere la vecchia bacinella al contrario sul piano di lavoro; ungere la superficie esterna della bacinella con l’olio o col burro; versare il cemento nel contenitore scelto allo scopo, aggiungere l’acqua secondo le proporzioni riportate sulla confezione; mescolare bene; inzuppare il centrino nel cemento finché non si impregna completamente; appoggiare il centrino sulla superficie esterna della bacinella, facendolo aderire bene ed evitando di creare pieghe; lasciar asciugare per circa 10 ore, o finché il centrino non sia completamente secco.

A questo punto non resta che staccare il centrino dalla bacinella e, se si vuole, dipingerlo. L’operazione può essere ripetuta con tanti centrini quanti sottovasi vogliamo creare. E per chi invece non avesse dei vecchi centrini? Non c’è problema: si possono ottenere degli splendidi vasi riciclando un altro tipo di oggetto.

