Tra i dolci della tradizione natalizia che non possono mancare in tavola c’è sicuramente il pandoro. Simile nella forma a suo fratello il panettone, è mediamente più apprezzato dai bambini o da chi non gradisce uvetta e canditi.

In vista del Natale la corsa agli acquisti fa strage di questi dolci, da gustare in famiglia nel giorno più atteso dell’anno. Può capitare, però, che dopo le feste rimanga qualche fetta di pandoro che non abbiamo consumato.

Se è ancora buona, possiamo metterla da parte e usarla in seguito per realizzare un dolce favoloso. È una ricetta semplice e veloce che piacerà di sicuro a grandi e piccini. Vediamo di che cosa si tratta.

Sbagliamo a buttare il pandoro avanzato perché si può trasformare in un dolce al volo straordinario dopo le feste

Pochi lo sanno, ma possiamo convertire gli avanzi del nostro pandoro in uno squisito dolce della tradizione francese: il pain perdu. Chi non lo conosce ancora lo apprezzerà certamente per la facilità di preparazione e il gusto inconfondibile.

Tutto quello che ci servirà per realizzarlo saranno questi ingredienti per 4 persone:

4 fette di pandoro;

2 uova;

75 gr di burro;

30 gr di zucchero bianco;

300 ml circa di latte;

zucchero di canna q.b.

Esecuzione della ricetta

Il pain perdu in origine si preparava a partire dagli avanzi del pane secco. La nostra ricetta rivisitata, però, ci permetterà di realizzarlo in massimo 15 minuti con il pandoro rimanente.

Per iniziare versiamo il burro in una padella capiente e lo fondiamo a fiamma moderata. Intanto che aspettiamo, prendiamo un coltello e tagliamo per il largo il pandoro. Cerchiamo di ottenere delle fette di forma circolare spesse un paio di centimetri.

Ora ci muniamo di una ciotola nella quale inseriremo le uova, lo zucchero bianco e il latte. Sbattiamo tutti gli ingredienti per bene, assicurandoci che non restino grumi. A questo punto immergiamo le fette di pandoro nel composto, poi le cuociamo nella padella col burro fuso da entrambe le parti.

Continuiamo a girarle finché non avranno preso colore. Una volta dorate, spegniamo il fuoco e le impiattiamo con una bella spolverata di zucchero di canna. Completiamo il piatto accompagnandolo con qualche cucchiaio di marmellata, miele o della golosa nutella.

Dunque, sbagliamo a buttare il pandoro avanzato perché si può trasformare in un dolce al volo straordinario dopo le feste. Invece, se siamo ancora alla ricerca del perfetto regalo ecco il liquore di Natale fatto in casa dal gusto inimitabile.