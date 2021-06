Gli appassionati delle uova sanno bene che si tratta di un alimento estremamente versatile in cucina, oltre che un’importante fonte di nutrienti. Ottime all’occhio, strapazzate e alla coque, quasi tutti in realtà le preferiscono in una frittata o sotto forma di omelette. La ricetta classica dell’omelette alla francese prevede una semplice preparazione a base di uova e formaggio, da cuocere con olio o burro. La semplicità che contraddistingue questo piatto e la possibilità di realizzarlo sia dolce che salato, ci permette di sperimentare tante ricette originali.

Ecco perché sbaglia chi pensa soltanto al formaggio perché esistono 6 modi diversi di preparare delle gustosissime omelettes dolci e salate. Scopriamo quali sono.

Partiamo dal salato…

Il primo modo di preparare il nostro manicaretto prevede un ripieno di salmone e formaggio spalmabile. Si potrebbe pensare allo stracchino o alla robiola, magari aggiungendo qualche foglia di rucola.

Il secondo ripieno è a base di verdure miste, preferibilmente saltate in padella e aggiunte all’omelette in un secondo momento. I tipi di verdure che più si prestano a questa preparazione sono zucchine, melanzane e pomodoro, che donano sapore al piatto pur mantenendolo leggero.

Il terzo ripieno vede protagonisti i funghi e il prosciutto, un connubio incredibile e che ricorda molto le classiche ma gustosissime crepes.

…E arriviamo al dolce

Sbaglia chi pensa soltanto al formaggio perché esistono 6 modi diversi di preparare delle gustosissime omelettes, anche dolci. Forse molti storceranno il naso all’idea dell’uovo insieme ad una crema zuccherina, ma se ci riflettiamo quasi ogni dolce è preparato proprio con le uova.

Ecco allora che possiamo stendere della marmellata e magari aggiungere dei pezzetti di frutta a nostra scelta. Oppure preparare un’omelette con crema e fragoline o ancora con del cioccolato spalmabile e alcune fettine di pera. Oltre a questi tre modi “dolci” di condirle, potremmo sperimentare anche altri tipi di creme o di frutta a nostro piacimento.

La cucina è passione e divertimento e come probabilmente avremo intuito, basta un po’ di fantasia per realizzare tantissime ricette con pochissimi ingredienti.