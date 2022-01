L’anno nuovo è appena iniziato e dal 7 gennaio non si fa altro che parlare di dieta. Detox di qua, detox di là, insomma, sembra proprio che tutti vogliano perdere i tanto odiati chili delle feste.

In un precedente articolo abbiamo dato 3 consigli su come rimetterci in forma senza morire di fame e senza allenamenti estenuanti. Infatti, non serve fustigarci per un mese intero, basta mangiare correttamente e non privarsi di nulla. Tuttavia, c’è chi si sente appesantito o semplicemente desidera rimettersi in forma con l’anno nuovo. Sappiamo tutti che la prima cosa da fare per sentirsi più leggeri è bere tanta acqua, ma non basta. Frutta e verdura, in questi casi, diventano grandi alleati del nostro peso forma e soprattutto del nostro benessere.

Ecco perché Noi della Redazione abbiamo pensato ad un contorno ricco di sapore e di ottime proprietà, assolutamente perfetto per l’inverno.

Sbaglia chi la mangia solo d’estate perché questa insalata è il contorno antiossidante e depurativo ideale per le cene d’inverno

Quando parliamo di ortaggi, viene sempre in mente l’insalata, spesso detestata dagli amanti di pizze e panini. E quando parliamo di insalata, poi, ci vengono in mente altre due cose: la dieta e l’estate. Ma siamo sicuri che l’insalata si mangi solo a dieta e quando fa molto caldo? Noi crediamo piuttosto che sia ideale da gustare in ogni momento, specialmente se si vuole seguire un’alimentazione sana e lontana dai cibi pesanti.

D’altra parte, non è certamente un piatto caldo, ma ciò non toglie che la si possa gustare anche quando fa freddo. Dato che siamo a gennaio, vogliamo suggerire ai nostri fidati Lettori un contorno ricco di ortaggi di stagione e non soltanto. Infatti, accanto alle verdure, abbiamo deciso di aggiungere un frutto tipicamente invernale, conosciuto per l’elevato contenuto di potassio e vitamina A.

Anche d’inverno

Parliamo dell’arancia, ricca di potassio e vitamina A. Accanto al frutto invernale per eccellenza, abbiamo selezionato un ortaggio molto consumato in questo periodo e dalle incredibili proprietà depurative: la barbabietola. Vediamo adesso il resto degli ingredienti e come realizzare l’insalata perfetta.

Ci serviranno:

100 grammi di valeriana;

1 arancia;

50 grammi di bacche di goji;

1 barbabietola piccola già cotta;

Una manciata di mandorle tritate o a scaglie;

1 cespo di indivia;

olio extravergine q.b.

Laviamo la valeriana, sbucciamo l’arancia e tagliamola a pezzetti. Laviamo anche l’indivia e tagliamola insieme alla barbabietola. Uniamo il tutto, mescoliamo il tutto e versiamo un filo d’olio. Aggiungiamo sia le bacche che le mandorle e il gioco è fatto.

