L’accoglienza di una casa si misura dalla sua cucina. Nell’arredare questo spazio, esso deve essere pensato in termini di praticità, comfort ma anche di romanticismo. L’idea è che la cucina non è solo lo spazio deputato alla preparazione dei pasti. Bensì, essa è un luogo dove sostare e condividere momenti con famiglia e amici.

Dotare la cucina di mobili, elettrodomestici, ripostigli, non può essere lasciato al caso. La progettazione deve pertanto seguire dei principi costruttivi e delle regole pratiche da applicare allo spazio a disposizione. È frequente che, nel progettare la cucina, non si faccia caso ad alcuni dettagli. Ecco, quindi, sbagli e ingenuità da evitare nell’arredo della cucina per ottenere spazio e luminosità.

Sfruttare lo spazio

Gli elettrodomestici sono gli oggetti che occupano più spazio in una cucina. La presenza di frigorifero, forno, lavastoviglie è ormai una regola. Sebbene ne esistano di dimensioni e tipologie adatte anche a cucine piccole, è bene che il posizionamento sia studiato. Carta, matita e un metro sono gli strumenti giusti.

Uno dei criteri fondamentali è la presenza di prese vicine. Non stabiliamo di posizionare il nostro frigorifero a incasso proprio accanto alla parete priva di prese. È bene anche valutare l’incasso perché, in caso di guasti, è molto complesso avere accesso al retro dell’elettrodomestico. Questo vale anche per la lavastoviglie.

Inoltre valutiamo sempre -facendo le dovute misurazioni- la presenza di angoli, porte e la loro apertura, presenza di scaffali e mensole già predisposte. Queste ultime serviranno per sfruttare lo spazio in altezza ma anche in profondità. Non risparmiamo sulla larghezza delle mensole più alte, né sulla quantità di sportelli. L’importante è che non tolgano luce alla stanza bloccando le finestre.

Sbagli e ingenuità da evitare nell’arredo della cucina per ottenere spazio e luminosità

Proprio sull’illuminazione non si dovrebbe mai risparmiare in cucina. C’è bisogno di vedere bene. E allora è bene prevedere lampade al soffitto, ma anche piccole luci o faretti che illuminino la zona cottura e i ripiani. Se la cucina è piccola, mai tinteggiare con colori scuri.

Con la luce elettrica, poi, la prudenza non è mai troppa. Quindi è sconsigliato posizionare il lavabo troppo vicino al piano cottura e alle prese. Una raccomandazione per l’acquisto del lavabo è che non sia troppo piccolo, incapace di accogliere le vettovaglie sporche.

La cappa d’aspirazione dovrà avere un’altezza sufficiente da non andarci a sbattere con la testa. Scegliamo anche pavimento e materiali di rivestimento pratici e comodi da pulire, che non si graffino facilmente. Ciò senza rinunciare ad una cucina bella ed elegante, ma anche accogliente e che risponda a tutte le nostre necessità.

