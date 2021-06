Soprattutto in estate, siamo sempre alla ricerca di piatti che non siano troppo pesanti e calorici. Così, creiamo paste fredde, inventiamo insalate o sostituiamo un pasto con un cono gelato. Spesso, però, queste ricette light non riescono affatto a saziarci, così spizzichiamo dal frigo quello che non dovremmo. In questo articolo presentiamo una ricetta gustosa e originale, che riesce al contempo ad essere ipocalorica e a soddisfare qualunque stomaco. Saremo sempre sazi con poche calorie grazie a quest’insalatona estiva con formaggio e marmellata d’albicocche. È una ricetta ricca e colorata, che appaga il palato e non intacca il girovita. Vediamo insieme come prepararla.

Ingredienti necessari

Per preparare la nostra insalatona di formaggio e marmellata abbiamo bisogno di:

a) una manciata di mandorle;

b) scalogno;

c) 220 grammi di formaggio di capra (chèvre);

d) 4 cucchiai di marmellata di albicocche;

e) rosmarino;

f) timo;

g) rucola;

h) radicchio;

i) indivia;

l) olio extravergine di oliva;

m) aceto (preferibilmente di lamponi, altrimenti di mele);

n) sale e pepe quanto basta.

Sazi con poche calorie grazie a quest’insalatona estiva con formaggio e marmellata d’albicocche

Cominciamo mettendo a tostare le mandorle, infornandole a 250 gradi per circa 15 minuti. Una volta pronte, facciamole raffreddare e poi spezzettiamole. Dopodiché tagliamo lo scalogno e mescoliamolo con 2 o 3 cucchiai di aceto. Intanto mettiamo in una scodella tutte le insalate: rucola, radicchio e indivia, a cui uniamo anche le mandorle.

Ora oliamo una padella e mettiamo a soffriggere timo e rosmarino. Quando sfrigoleranno, abbassiamo la fiamma e mettiamo nella padella la marmellata, che si fonderà nel giro di 30 secondi. A questo punto uniamo anche lo scalogno. Lasciamo cuocere per un minuto, poi versiamo tutto il condimento nella scodella delle insalate. Aggiungiamo a crudo il formaggio caprino tagliato finemente e condiamo con sale e pepe.

Il risultato è un’insalata croccante e morbida allo stesso tempo, povera di calorie ma ricca di proteine e gusto, da inserire senza pensieri nella dieta.

