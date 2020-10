C’è chi dice che lo usa solo per controllare le e-mail, chi invece ammette di esserne dipendente. Lo smartphone è, ormai, nostra croce e delizia e ci accompagna in tutto ciò che facciamo. E ci ruba ore e ore del nostro tempo senza che nemmeno ce ne accorgiamo. Per fortuna oggi ci sono diversi strumenti che ci aiutano a monitorare il tempo trascorso a guardare lo schermo. E sarete sconvolti quando scoprirete quante ore passate attaccati allo smartphone.

Scrolliamo per ore senza accorgercene

Come raccontato nel documentario Netflix, The Social Dilemma, sono gli stessi social a essere programmati per tenerci il più attaccati possibile allo smartphone. Ormai lo smartphone è un momento di svago utilizzato per staccare da studio e lavoro. Pertanto ci troviamo ad aprire le app senza nemmeno accorgercene alla ricerca di qualche minuto di sollievo.

Questi minuti, però, diventano presto ore perché troviamo sempre contenuti interessanti. E se, quando ci divertiamo, il tempo sembra passare più velocemente, questo succede anche quando scrolliamo su Instagram o guardiamo un video dopo l’altro su YouTube. E di colpo ci ritroviamo un’ora dopo senza aver concluso niente.

Sarete sconvolti quando scoprirete quante ore passate attaccati allo smartphone

Quante sono però le ore effettive che passiamo allo smartphone? Secondo numerosi studi è difficile dirlo con certezza. Percepiamo, infatti, sempre meno ore di quelle che effettivamente occupiamo navigando sui social. Per questo motivo possono venirci in aiuto app che ci dicono come, appunto, abbiamo utilizzato il tempo sul nostro telefono. E che, volendo, ci limitano l’accesso alle app dopo un tot di tempo.

Ciò che è certo è che ormai controlliamo il nostro smartphone in modo automatico almeno 85 volte al giorno. E metà delle volte stiamo al telefono per almeno qualche minuto. Questi, sommati, diventano velocemente ore. Secondo alcuni studi, infatti, trascorriamo in media almeno tre ore e mezza allo smartphone. Ma per molti, soprattutto tra i giovani, questi numeri crescono: il 26% delle persone sta al telefono per ben 7 ore al giorno!