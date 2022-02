Si dice che il nostro segno zodiacale possa dire molto su di noi. Innanzitutto, lo studio del movimento degli astri ci permetterebbe di capire che cosa potrebbe succederci in futuro. Inoltre, riuscirebbe anche a capire delle caratteristiche della nostra personalità.

Insomma, l’oroscopo potrebbe dirci se siamo sensibili, irascibili, gentili, simpatici, anche se siamo bravi amanti.

Sarebbero questi i segni più passionali dell’oroscopo, degli amanti indimenticabili

Iniziamo con il Toro, un amante indimenticabile.

Si tratta di un segno che ama dare valore a ogni momento passato con il partner, dal più intenso e intimo, fino a quello più banale. Per questa ragione, dal Toro bisogna aspettarsi di avere tante attenzioni e di passare dei bellissimi e appassionanti momenti insieme.

In termini di compatibilità, un Toro riesce a stare bene soprattutto con un altro Toro. Ne nascerebbe infatti una coppia affiatata e armoniosa.

Il secondo segno più passionale è la Bilancia. Si tratta di un segno che ama sperimentare e far sentire bene il loro partner, si dedicherà completamente alla sua dolce metà. Inoltre, è forse il segno più galante dell’oroscopo, che non esiterà a sorprendere il partner con appuntamenti in luoghi romantici ed eleganti.

Bisogna fare attenzione, però: per ottenere l’amore della Bilancia bisogna davvero conquistare la sua fiducia, altrimenti si comporterà in maniera molto fredda e distaccata. Infatti, a sorpresa, la Bilancia è al contempo uno dei segni più freddi del’oroscopo.

Scorpione

Proseguiamo con lo Scorpione, un segno da cui non si sa mai cosa aspettarsi. Si tratta, infatti, di un segno misterioso, che forse più della Bilancia ama sperimentare e sorprendere, soprattutto nell’intimità.

Forse lo Scorpione è il segno più passionale di tutti, ma porta con sé un lato negativo. Tende, infatti, anche a essere molto geloso, perché, se è vero che si dedica completamente al suo amante, vuole la stessa cosa in cambio. Quindi, ogni sospetto sulla fedeltà del partner porterà lo Scorpione a litigi, anche immotivati e a scoppi di gelosia eccessivi.

Concludiamo con la Vergine, un amante intelligente, sensuale e che farà di tutto per rendere unici i momenti passati con il partner. Si può dire che sia una perfezionista, sempre alla ricerca dell’ambiente più romantico con cui passare delle esperienze indimenticabili con la sua dolce metà.

Dunque, sarebbero questi i segni più passionali dell’oroscopo.