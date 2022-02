La prima serata di Sanremo si è appena conclusa, entusiasmandoci con ospiti eccezionali, gag e look da urlo, ma soprattutto con la musica.

Probabilmente, abbiamo già individuato la nostra canzone in gara preferita e la fischiettiamo di tanto in tanto.

Se poi la tradizione dei gruppi d’ascolto da casa è stata minacciata dall’incremento dei contagi, non ha tardato a palesarsi una soluzione alternativa.

Oltre ai classici gruppi Whatsapp o social per commentare esibizioni, abiti o special guest, ecco comparire FantaSanremo, app citata anche da Morandi sul palco.

Si tratta di una rivisitazione in chiave musicale del celebre Fantacalcio: un’app gratuita e senza limiti d’età, con cui creare la propria squadra del cuore.

Insomma, un furbissimo stratagemma per incrementare l’interesse e il complesso di discorsi che ruotano attorno al già amatissimo Festival della canzone italiana.

Ebbene sì, difficile non apprezzare la musica: ovviamente ognuno ha i propri gusti, ma in un certo senso, il ritmo fa naturalmente parte di noi.

Tra l’altro, da una recente indagine statistica, è emerso che è proprio l’amore per la musica, spesso, a ispirarci nella scelta dei nomi per cani.

Infatti, sarebbero questi i nomi per cani maschi o femmina più diffusi, ispirati alla musica o specificatamente al Festival di Sanremo: scopriamoli insieme.

La ricerca

È stato un noto Brand di pet food a condurre la bizzarra ricerca, giustappunto in previsione dell’esordio del Festival.

Potrebbe sembrare strano, perché, in effetti, quando dobbiamo battezzare un cucciolo, i primi nomi che saltano in mente sono estranei al contesto musicale.

Probabilmente penseremmo ad un classico Fido, oppure Whisky o ancora Lucky, Lilly, Pepe, Luna o Kira.

Sarebbero questi i nomi per cani maschi o femmina ispirati anche a Sanremo più scelti dagli italiani secondo quest’indagine

Tuttavia, scavando nei propri database, questo Brand ha potuto constatare un ampio numero di appellativi “musicali” tra i nomi per gli amici a 4 zampe.

Tra gli amanti della musica classica, il nome più quotato è certamente Wagner, cui seguono Bethoveen, ma anche Carmen e Bach.

Diversi anche gli appellativi ispirati al mondo della musica leggera nostrana, che, tra le prime posizioni, contemplano Milva, Mina, Eros, Vasco e Zucchero.

Come dimenticare gli appassionati rockettari, che puntano senza dubbio su Ringo e Sting, ma anche su Hendrix, Elvis e Blondie.

Infine, non mancano i nomi presi in prestito non tanto da cantanti quanto più da aspetti inerenti alla musica, quali danze o componenti armoniche.

Esempi di questa tendenza si riconoscono in Tango e Melody, dedicati rispettivamente a cani maschi e femmine generalmente di piccola taglia.