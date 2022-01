C’è chi la mattina fa una ricca colazione e c’è chi invece beve solo un caffè e corre al lavoro. Ovviamente la cosa migliore è fare una colazione sostanziosa che ci darà forza durante tutta la giornata. Questa possiamo farla con un bel frutto, dello yogurt e dei cerali. Ma quali? Sarebbero questi i migliori cereali del supermercato da mangiare per fare una sana colazione secondo questa indagine.

Di cereali in commercio ce ne sono veramente tanti. Ci sono poi quelli integrali, quelli al cioccolato, senza glutine, per azotemia alta e per il diabete. Insomma ognuno ha il suo cerale. Tra tutti quelli che si trovano in commercio, come per ogni prodotto, c’è sicuramente una lista dei migliori. Per gusto, ma anche per ciò che contengono. E questa volta a fare la lista dei migliori cereali è Consumer Reports.

Consumer Reports ha preso in esame ben 32 prodotti di marche abbastanza note. Alcune però non si trovano facilmente nei supermercati italiani, ma tranquillamente online o nei supermercati americani qui in Italia. Mentre altri si trovano anche nei normali supermercati.

Ad ogni cereale è stato dato un punteggio che si basa sulla tabella nutrizionale, applicata sulla scatola, sul numero di conservanti o fibre isolate e anche la quantità di cereali integrali e la loro certificazione biologica. Poi c’è anche un punteggio legato al gusto, quindi quelli più buoni e quelli invece che sanno di ben poco.

I cereali che hanno un ottimo risultato a livello di gusto e uno buono a livello di nutrienti sono i Great Grains-Raisins, Dates and Pecans e i cereali Kind Honey Almond. Con un gusto buono e un buon livello di nutrienti è il General Mills Cheerios. Dal gusto buono e livello di nutrienti medio sono invece i Quaker Oatmeal Squares Cinnamon, i Kashi Go Crunch, i Kellogg’s Special K Protein Honey Almond Ancient Grains e i Kellogg’s Special K. Ecco allora i cereali migliori della lista.

Alcuni, come accennato prima, si trovano al supermercato, altri invece si possono trovare online. Ma non solo. Dato che il sogno americano è arrivato anche in Italia, ci sono alcuni supermercati che vendono solo prodotti US. Luogo dove spesso si va ad acquistare prodotti che non si trovano nei normali supermercati. Supermercati fornitissimi di alimenti Made in US e che possiamo portare sulle nostre tavole con molta facilità.

Come specificato più volte, quella riportata è solo un’indagine fatta da esperti. Questo non esclude la presenza di ulteriori prodotti di ottima qualità presenti sul mercato.

