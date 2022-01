Alle volte può accadere che il nostro labbro inizi a prudere, pizzicare, gonfiarsi e arrossarsi. In questi casi, se ne abbiamo già sofferto in passato, siamo consapevoli che i sintomi possono tramutarsi in un fastidioso herpes labiale. L’herpes labiale o virus herpes simplex tipo 1 (HSV-1) è una malattia infettiva che può manifestarsi sotto forma di piccole bollicine bianche o rosse sulle labbra. In alcuni casi, le vescicole potrebbero manifestarsi anche sotto il naso o sul palato e durerebbero per diversi giorni riempiendosi di liquido fino alla formazione di croste. Antiestetiche e ripugnanti, generalmente, quando ne soffriamo la prima cosa che può venirci in mente è quella di schiacciarle e liberarcene il prima possibile. Dunque, andiamo alla ricerca di un possibile rimedio fai da te casalingo e soprattutto veloce. Spesso ci affidiamo ai rimedi della nonna, ma talvolta piuttosto che risolvere potremmo peggiorare la situazione.

Caccia sfrenata al rimedio rapido

Pertanto, l’herpes potrebbe durare sulle nostre labbra dai 7 ai 10 giorni a seconda dei casi. Sarebbe contraddistinto da 4 fasi fino alla tipica formazione della crosta, l’ultima fase dell’infezione che porterebbe poi alla caduta e al risanamento della cute. Tuttavia, l’herpes rimarrebbe in una situazione di stallo nel nostro organismo con la possibilità di ripresentarsi quando le nostre difese immunitarie si abbassano. Dunque, potrebbe tornare a verificarsi nei momenti di maggiore stress emotivo o fisico, o quando siamo troppo esposti ai cambiamenti atmosferici. Pertanto, spesso andiamo alla caccia sfrenata di un rimedio rapido e veloce per eliminare in fretta questo fastidio antiestetico. Tuttavia, i rimedi rapidi potrebbero essere deleteri, ecco perché dovremmo far attenzione a fidarci troppo dei rimedi casalinghi e consultare il nostro medico di fiducia.

Sarebbero questi i comuni errori da evitare per non peggiorare la situazione in caso di herpes labiale

Infatti, esistono diversi rimedi, sotto consiglio medico, a cui potremmo affidarci per trattare al meglio l’herpes. Un comportamento da evitare sarebbe quello di ricorrere ai metodi della nonna e non lasciarci prendere dalla frenesia. Nello specifico, bisognerebbe evitare gli impacchi casalinghi fai da te poiché potrebbero creare danni ulteriori alla nostra cute. Dovremmo evitare alcuni alimenti che ci risolvono le tipiche noie casalinghe. Tra questi, il limone e l’aglio, per esempio, poichè potrebbero irritare la vescicola provocandone l’indebolimento e causando lesioni cutanee. Dovremmo poi far attenzione a non coprire l’herpes con il trucco. Fondotinta e rossetto ci risolvono sì un problema estetico ma potremmo rischiare di peggiorare ancor di più la situazione andando ad infettare la zona lesa.

In alternativa invece, per cercare di attutire il prurito, quindi come azione lenitiva ed emolliente, potremmo provare con dell’olio essenziale di calendula. Dunque, oltre a consultare il nostro medico di fiducia, sarebbero questi i comuni errori da evitare per non peggiorare la situazione in caso di herpes labiale.

Lettura consigliata

Non sottovalutiamo assolutamente questa causa stagionale che porta alla nascita dell’herpes