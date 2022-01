Molto utilizzato in cucina per la preparazione di salse, soffritti e condimenti vari, l’aglio è un bulbo dalle numerose proprietà. Appartiene alla famiglia delle Alliaceae e ha origini nella lontana Asia. È molto facile da coltivare anche in casa ed è possibile reperirlo tutto l’anno.

Ne esistono di diversi tipi, da quello bianco a quello rosa a quello rosso. È a nostra disposizione tutto l’anno e in casa non dovrebbe mai mancare. Infatti sarebbe un antibiotico naturale, ma l’aglio avrebbe molte proprietà salva stomaco e non solo.

Valori nutrizionali

Se secondo la tradizione l’aglio, insieme alla cipolla, scaccia vampiri e malintenzionati un motivo ci sarà. È sicuramente il sapore che lascia in bocca a provocare volontari allontanamenti di amici e familiari, ma prima di privarci di questo prezioso alimento scopriamo insieme le sue proprietà.

È l’allicina presente nel bulbo che provoca quell’odore intenso che a molti può non piacere o addirittura infastidire. In realtà, sarebbe fondamentale il suo uso nella nostra dieta e se proprio non riusciamo a gradire l’aglio crudo possiamo sfruttarlo anche cotto.

Infatti, grazie al principio attivo dell’allicina, l’aglio ha numerose proprietà antibatteriche, antivirali e antimicotiche. È questo il motivo per cui l’aglio tiene lontani i batteri dal nostro stomaco e la sua assunzione è diventata un prezioso aiuto per il nostro benessere.

Numerosi sono gli studi dell’aglio anche come alleato per i problemi cardiovascolari. È ormai risaputo che l’allicina riduce la rigidità dei vasi sanguigni e quindi abbasserebbe la pressione sanguigna.

Però bisognerebbe farne un uso più moderato nel caso in cui si stiano assumendo dei farmaci anticoagulanti.

Sono note ormai anche le proprietà antibatteriche dell’aglio e proprio per questo motivo è stato ormai definito come un antibiotico naturale. L’aglio infatti alzerebbe le difese immunitarie e ci difenderebbe dalle infezioni.

Se volessimo avere uno stomaco forte e in forma, oltre a seguire un regime alimentare adatto a noi, dovremmo fare uso costante di aglio. Infatti, alcuni studi hanno confermato che grazie all’uso dell’aglio si rallenta il possibile sviluppo del batterio che causa ulcera e gastrite.

Quindi grazie alle sue proprietà antibatteriche riusciremmo a schermarci e a proteggerci molto bene.

Oltretutto secondo la tradizione popolare l’aglio terrebbe lontani i vermi dallo stomaco dei bambini, quindi abituiamoli a mangiare insieme a noi pane e bruschetta dopo aver strofinato un abbondante strato di aglio fresco. Ne avremmo tutti un grosso giovamento.