Con il termine emorroidi si identificano i cuscinetti di tessuto nel canale rettale. Queste contribuiscono alla discriminazione del contenuto, al mantenimento della continenza e all’evacuazione. In condizioni normali la loro presenza non si avverte neanche, ma può capitare che la parte più esterna si infiammi. In questi casi si parla di patologia o malattia emorroidaria. La zona si gonfia e pulsa e potrebbe provocare dolore, bruciore, prurito e sanguinamento, ma solo nei casi di stadio più grave. Il dolore potrebbe anche dipendere dalla formazione di un grumo di sangue (coagulo o trombo).

Ecco le cause principali del fastidioso gonfiore

Le cause possono essere diverse e molteplici. Ci può essere una predisposizione naturale, stipsi cronica, sedentarietà, sforzi eccessivi o posizione eretta per troppo tempo durante la giornata. L’alimentazione può determinare la comparsa di questo problema, soprattutto se povera di fibre e ricca di ingredienti che irritano la mucosa rettale. Tra questi alimenti ci sono spezie, cacao, crostacei e alcool. Questi potrebbero rendere più difficile l’espulsione e inducono periodi prolungati di stipsi. Anche non fare un’adeguata attività fisica può potare a episodi di questo genere. Sarebbe sempre indicato fare movimento almeno 2 volte a settimana, per regolarizzare tutte le funzioni dell’organismo.

Sarebbe questo l’insospettabile ingrediente che tutti noi usiamo sempre in cucina nemico delle emorroidi ed ecco tutti i cibi da evitare

Per quanto riguarda l’alimentazione, una dieta corretta e sana potrebbe prevenire la comparsa delle emorroidi, se viene però associata al movimento per combattere da sedentarietà. Quando invece compaiono, sarebbe meglio evitare alcune tipologie di alimenti che, come dicevamo prima, sono più irritanti di altre. Sicuramente sarebbero da evitare gli alimenti astringenti, che possiedono componenti non digeribili che tendono ad assorbire acqua. In questo modo potrebbe diventare difficile andare in bagno o potrebbe richiedere un eccessivo sforzo doloroso. Tra questi troviamo carote, patate, riso, frutta secca, banane, formaggi stagionati, grassi e fermentati. Inoltre, sarebbe melio evitare anche i cibi irritanti che possono, quindi, infiammare l’intestino. Come un’eccessiva dose di caffè, di cacao o cioccolato. Pomodoro, aceto, bevande gassate, peperoni e melanzane. Inoltre, tra i cibi sconsigliati ci sarebbe anche un ingrediente che, nelle nostre cucine, è fondamentale.

Infatti, lo usiamo davvero dappertutto. In ogni ricetta mediterranea è presente. E avrebbe anche numerosi benefici. Avrebbe proprietà antibatteriche, antivirali, antimicotiche, antitumorali e antidiabetiche. Ma ci sono anche delle controindicazioni che non andrebbero sottovalutate. La cipolla cotta non avrebbe modo di interferire con i dolori e i bruciori delle emorroidi, ma in molti casi è sconsigliato mangiare quella cruda perché, oltre ad irritare naso e gola, potrebbe anche irritare le mucose. Sarebbe quindi questo l’insospettabile ingrediente che andrebbe evitato in condizioni di gonfiore e irritazione delle emorroidi.

