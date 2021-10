La dieta e la restrizione calorica rappresentano spesso una fonte di stress per chi si pone l’obiettivo di perdere qualche chilo in eccesso. C’è chi afferma di non farcela a portare avanti una dieta ipocalorica e chi dice che è quasi impossibile rinunciare ad alcune pietanze.

Sul banco degli imputati spesso sale proprio il pane, alimento onnipresente sulle tavole delle famiglie. È proprio vero che per perdere peso si debba obbligatoriamente dimenticare il piacere di una fetta di pane? Esistono delle alternative che incidono meno sull’aumento di peso? Una risposta giunge proprio da un recente studio scientifico che ha posto l’attenzione su un particolare cereale alleato della buona salute. Sarebbe questo il pane ideale per ridurre grasso viscerale e corporeo e dimagrire senza grandi rinunce.

Cosa può incidere sull’alimentazione?

Molti desiderano avere una pancia piatta a prova di costume o di abito attillato. Secondo alcuni studi scientifici esiste l’orario ideale per mangiare per sgonfiare la pancia ed eliminare i gas intestinali. Allo stesso modo, è individuabile l’ora perfetta per cenare senza ingrassare e mantenere bassi i livelli di glicemia e colesterolo cattivo.

Sebbene gli orari dei pasti possano offrire un valido aiuto nella gestione della dieta, a volte è necessario intervenire anche su quello che si mette nel piatto. È quanto sostiene un recente studio scientifico che ha messo a confronto alcune differenti tipologie di pane. Studiando gli effetti che queste varianti hanno avuto sulla perdita di peso dei partecipanti, i risultati invitano ad una interessante riflessione.

Sarebbe questo il pane ideale per ridurre grasso viscerale e corporeo e dimagrire senza grandi rinunce

I ricercatori hanno coinvolto un gruppo di uomini e donne di età compresa tra i 30 e 70 anni in stato di sovrappeso o obesità. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi ed hanno seguito ciascuno una dieta differente per 12 settimane. Il primo gruppo ha seguito una dieta ipocalorica a base di prodotti di segale. Il secondo gruppo ha consumato invece cereali raffinati sempre in regime ipocalorico. Dopo 12 settimane il gruppo che aveva consumato prodotti di segale registrava una maggiore perdita di peso corporeo e una riduzione del grasso complessivo.

Da questo importante dato i ricercatori hanno concluso che: consumare prodotti di segale e al alto contenuto di fibre in una dieta ipocalorica determina una maggiore perdita di peso rispetto ai cereali raffinati. Questo risultato potrebbe dipendere da alcune caratteristiche della segale come l’alto contenuto di fibre e altre sostanze nutritive. Difatti, con i prodotti a base di segale i partecipanti assumevano circa 30 grammi di fibre al giorno. Assumendo la stessa quantità di prodotti a base di grano raffinato, la quantità di fibre giornaliera scendeva a 8 grammi.

Questi dati rimarcano dunque l’importanza di una dieta ricca di fibre per diversi aspetti che interessano la cura della salute. In questi casi, è sempre utile seguire i consigli del proprio medico o specialista di fiducia per adottare la dieta più adatta alle proprie necessità personali.

