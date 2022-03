Quando sentiamo parlare di moda e tendenze, irrimediabilmente il nostro pensiero corre ad abiti, accessori, colori di capelli o stile di manicure. Tuttavia, parliamo di tendenza anche in riferimento a canzoni o serie tv, quando diventano veri e propri tormentoni e sono sulla bocca di tutti.

Possono essere di tendenza anche i viaggi, se pensiamo ad alcune mete gettonatissime italiane o estere, da Roma a Parigi, passando per Maldive o Seychelles. Anche un alimento o una vivanda possono essere di tendenza, come ad esempio questa varietà di vino che tutti dovremmo provare nel 2022.

Basti poi pensare anche all’exploit di consensi ricevuto negli ultimi anni dallo zenzero o dalla cucina vegetariana o vegan. Ebbene, a questi trend ormai noti se ne aggiunge un altro e riguarda un alimento che con i primi caldi torna immediatamente alla ribalta.

Si tratta del gelato, primo vero alleato nelle afose giornate estive nonché ottimo per rinfrescare il palato dopo pasti abbondanti. Se questo specifico compito è solitamente riservato al sorbetto al limone, in realtà il ventaglio di gusti tra cui scegliere in gelateria è sorprendente. Dalle creme o i fruttati più tradizionali al colorato gusto puffo, fino alle new entry mensili o annuali che prendono spunto dagli snack più amati.

Sarebbe questo il nuovo gusto di gelato che sta spopolando ed è facilissimo da fare anche a casa

A tal proposito, per abbandonare l’abitudine e variare un po’ dal solito cono fragola e limone o cocco e cioccolato, potremmo provare questo nuovo gusto.

Si chiama Dolce Sinfonia ed è stato presentato lo scorso 24 marzo, in occasione del Gelato Day 2022. Si tratta di un gelato a base di cioccolato e nocciola, arricchiti da ricotta fresca e guarniti con fichi secchi sciroppati al rhum. Detta così potrebbe sembrare esclusiva competenza di maestri gelatai, ma in realtà è possibile replicarlo anche a casa.

Sbattiamo 4 tuorli con 75 g di zucchero e un cucchiaio di maizena ottenendo un composto spumoso, a cui amalgamare 300 g di latte scaldato. Poi trasferiamo il tutto in un tegame e scaldiamo, mescolando continuamente per evitare grumi. Ottenuta una consistenza cremosa, aggiungiamoci 150 g di Nutella e lasciamo riposare in frigo.

Nel frattempo, montiamo un po’ di panna, setacciamo 200 g di ricotta con dello zucchero a velo e tagliamo 100 g di fichi secchi sciroppati. Non resta che incorporare al composto di partenza, nell’ordine, ricotta, fichi e panna per poi trasferire tutto in una vaschetta e congelare per 6 ore.

Per la guarnizione, possiamo usare sia scaglie di cioccolato che eventuali fichi sciroppati avanzati.