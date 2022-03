Chi usa i social network si sarà certamente accorto di imbattersi frequentemente in immagini di cibo, di qualunque tipo.

Ma noi stessi probabilmente siamo i primi a mandare agli amici foto della nostra torta o di qualsiasi altro piatto quando siamo soddisfatti del risultato.

Così come, se andiamo al ristorante, non esitiamo a immortalare l’impiattamento mozzafiato che lo chef esperto ha studiato nei minimi particolari.

Insomma, fotografare il cibo sembra un vero must e del resto quanto può essere appagante visualizzare video o immagini di stuzzichini intriganti?

Solo a vedere ripieni di formaggio o il caldo cuore al cioccolato di un tortino ci viene subito l’acquolina in bocca.

Ma anche delle semplici patate al forno o più in generale gli ortaggi, solitamente ritenuti meno golosi, diventano super appetibili.

Basti pensare al tripudio di colore sprigionato da verdure come la zucca, la carota o la barbabietola, o frutti come gli agrumi o le fragole.

Un arcobaleno vitaminico da cui sembra impossibile distogliere lo sguardo.

Del resto, c’è anche da dire che, grazie alle moderne fotocamere e ad alcuni stratagemmi quali filtri, luce o angolazioni, qualsiasi piatto diventa un’opera d’arte.

I food blogger lo sanno bene, tanto che quella che per molti di noi è una semplice fotografia al piatto, per loro diventa una vera e propria professione.

Nonostante la miriade di alimenti e pietanze che possono diventare soggetto di un’immagine da condividere, tuttavia, sarebbe questo il cibo più fotografato sui social.

Ma il piatto che sveleremo nelle prossime righe non intasa solo le pagine principali dei social network: sarebbe anche il più cliccato dagli utenti sui motori di ricerca.

Sarebbe questo il cibo più fotografato sui social e più ricercato in internet secondo una recente indagine

Non resta altro da fare, dunque, se non svelare che la medaglia d’oro per essere il soggetto più fotografato va alla pizza, icona di italianità nel Mondo.

A renderlo noto, la ricerca di un brand online che, sommando i dati ricavati da Instagram o Tik Tok ha registrato il trionfo della pizza.

Milioni di visualizzazioni anche per il gelato e il sushi, mentre poco distanti da podio si collocano mango, biscotti, pasta, pancake e hamburger.

Tra i meno popolari, invece, trovano posto l’agnello, ma anche il comunissimo pollo alla griglia.

Se non era difficile immaginare la celebrità della pizza, più complicato sarebbe spingersi a pensare quanto possa rimanere sulla cresta dell’onda.

In realtà, incrociando ulteriori dati, la stessa ricerca ha pronosticato che teoricamente la pizza potrebbe essere regina indiscussa fino al 2025.