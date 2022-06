Sarebbe questa la razza di cane più antica del Mondo e può correre fino a 6 km di gran carriera senza mai fermarsi

Molti sapranno quanto sia profonda e datata l’amicizia tra uomini e cani. Merito di un patto di reciproca convenienza, avvenuto tacitamente più di 10mila anni fa. I cani abbandonavano il branco e la vita itinerante preferendo avvicinarsi alle comunità stanziali di cacciatori e agricoltori. Entrambi ne traevano beneficio. Anche gli umani, che potevano contare su un assistente fidato per la protezione degli ambienti e per la ricerca delle prede.

Da quel giorno in poi anche l’evoluzione dei cani è cambiata, modificandosi le qualità necessarie per sopravvivere. Fino ad arrivare a oggi, dove i nostri amici a quattro zampe conducono talvolta esistenze invidiabili e coccolati sui divani. Oppure come protagonisti dei social, come il cane che ha superato più di 10 milioni di seguaci su Instagram.

Ma alcune razze hanno conservato il fascino antico, preservandosi quasi intatti fino ad oggi. Proprio come questo cane, selezionato secondo alcuni già 7.000 anni fa. Si tratta del Saluki, o Levriero persiano. Sarebbe questa la razza di cane più antica ancora esistente, così vediamo alcune caratteristiche sorprendenti.

Simile al lupo ed un maratoneta nato

Come forse sapremo, quella della Mezzaluna Fertile è stata la prima area di insediamento umano stabile ed organizzato. Le condizioni erano ideali: grandi pianure irrigate dal Tigri e dall’Eufrate, scambi commerciali ed un clima adatto. E secondo alcuni, le razze di cane disegnate sulle ceramiche rinvenute apparterrebbero proprio al Saluki. Un cane dal profilo particolare, che sembra aver mantenuto un patrimonio genetico e alcuni dettagli simili ai lupi.

È adatto alla corsa, snello ed estremamente resistente. Alcune caratteristiche fisiche lo aiutano in questo, come le zampe palmate e gli arti lunghi e sottili. In alcuni casi riesce ad essere velocissimo. Addirittura, nel 1996 il Guinness World Record ne catalogò un esemplare come il più rapido al Mondo, superando i 68 km orari. Ma la capacità di mantenere energia per lunghi tragitti è sensazionale. Potrebbe correre fino a 6 km senza nemmeno stancarsi. Divenne così molto diffuso nella penisola araba per accompagnare le tribù nomadi.

Sarebbe questa la razza di cane più antica del Mondo e può correre fino a 6 km di gran carriera senza mai fermarsi

Più che massiccio, ha una muscolatura snella e asciutta. Ha un muso allungato e delle orecchie lunghe. Questo cane notevole ha un temperamento riservato, attento e fedele. Mantiene un atteggiamento poco incline all’amicizia verso estranei, ma sa essere molto giocherellone con i bambini del nucleo familiare.

In sintesi, sarebbe una vera e propria testimonianza vivente dell’evoluzione animale negli ultimi millenni.

Approfondimento

Se il cane mangia sovente le scarpe oppure lecca il muro di casa potrebbe soffrire di questo disturbo