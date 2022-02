Sarebbe questa la postura per correre correttamente senza farsi male e allenandosi al meglio

Da sempre, uno degli sport più diffusi tra dilettanti allo sbaraglio e professionisti è la corsa.

Un’attività che, negli appassionati, diventa più di un qualcosa con cui mantenersi in forma, è una vera e propria passione.

In Italia il numero di corridori si è “impennato” poi, con la pandemia. Mentre in tanti restavano in casa a preparare pizza e pane, infatti, molti iniziavano a cercare una valvola di sfogo proprio nel jogging.

Effettivamente, la corsa, forse più di altre attività, sembrerebbe essere in grado di stimolare una grande quantità di endorfine.

Tuttavia, se svolta nel modo sbagliato, potrebbe essere anche motivo di danni a carico del sistema muscolo-scheletrico.

Esisterebbe, infatti, un modo di correre ideale di cui intendiamo parlare in questo articolo. Sarebbe questa la postura per correre correttamente, prima di rivelarla, però, scopriamo tutti i benefici di questo sport.

I benefici

Come accennavamo, la corsa non è solo un modo per mantenere un’ottima forma fisica, ma anche un vero toccasana per la mente.

Sembrerebbe essere infatti un vero e proprio anti-stress naturale, questo soprattutto in funzione, come dicevamo, delle endorfine prodotte.

Queste sono sostanze che il cervello produrrebbe durante la corsa in grado di donarci una vera e propria sensazione di benessere.

Allo stesso modo, tra i tanti benefici, ci sarebbe la produzione di serotonina, il cosiddetto ormone della felicità.

Così facendo si allontanerebbero ansia e malumori.

La corsa, inoltre, stimolerebbe il mantenimento di una buona memoria stimolandola, sostenendoci anche contro la depressione.

Infine, a trarne guadagno, sarebbero anche le ossa, che ne uscirebbero rinforzate, la qualità del sonno nettamente migliorata e il sistema immunitario rafforzato.

Per questo riteniamo importante prendere in considerazione la possibilità di dedicarsi a questo sport.

L’importante è, però, farlo nel modo giusto.

Sarebbe questa la postura per correre correttamente senza farsi male e allenandosi al meglio

Per evitare infortuni e amplificare i risultati del nostro allenamento, dovremmo prestare attenzione ad alcuni dettagli mentre corriamo.

Per quanto riguarda innanzitutto la posizione della schiena.

Questa dovrebbe essere infatti ben eretta con il busto leggermente proteso in avanti.

Nel mantenere questa posizione è, però, importante non avere le spalle chiuse e contratte ma rilassate ad accompagnare le braccia.

Queste dovrebbero dare il ritmo alla corsa muovendosi in avanti, piegate a 90 gradi sopra ai fianchi.

Importantissimo, infine, l’appoggio del piede.

È fondamentale, infatti, appoggiare prima il mesopiede (la parte centrale del piede) completando il movimento, poi, con l’avampiede (la punta).

Seguendo questi piccoli ma fondamentali accorgimenti potremo allenarci nel modo giusto, traendone il massimo beneficio sotto tutti i punti di vista.

