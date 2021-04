Il lavoro rappresenta probabilmente l’obiettivo principale di uomini e donne che vogliono costruire la propria vita lontana dal nido materno. Avere uno stipendio a fine mese, frutto di tanti sacrifici, non è soltanto un mezzo per poter vivere dignitosamente. È anche un modo per essere liberi, indipendenti e potersi godere la vita togliendosi anche qualche piccolo sfizio.

Lavorare, però, non è soltanto una soddisfazione economica, ma anche (e per tanti soprattutto) la massima espressione delle proprie passioni. Chi svolge un lavoro che ama sa quanto sia importante svegliarsi la mattina ed essere felici di ciò che si fa. Fai quello che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita cita una bellissima frase del filosofo cinese Confucio.

E se riuscissimo a coniugare passione e denaro con un lavoro che ci piace e ci fa anche guadagnare molto bene? Non è un sogno, potrebbe proprio essere la realtà.

Saranno questi i lavori più pagati nei prossimi dieci anni secondo gli esperti

In tempo di pandemia sembra quasi utopico immaginare che soldi e amore professionale possano andare di pari passo, ma smentiremo questo scetticismo. Difatti, alcuni esperti hanno stilato una lista di quelli che si ritiene saranno i lavori meglio remunerati negli anni a venire.

Cominciamo dal campo medico. Non diciamo nulla di nuovo, ma l’epoca del Covid 19 ha messo davanti agli occhi di tutti l’importanza delle professioni sanitarie. Così, secondo alcuni studiosi saranno gli infermieri a ricevere stipendi più alti in futuro.

Cambiando settore di attività, passiamo alle risorse umane. I cosiddetti Responsabili HR sono pronti a diventare una categoria non solo fondamentale nel mondo del lavoro, ma anche strapagata.

E come non parlare dell’ambito informatico e della comunicazione. Nell’epoca della tecnologia, va da sé che analisti ed esperti informatici scaleranno le vette dei professionisti ben retribuiti.

Il mondo social

Non solo epoca della tecnologia, ma anche dei social media e della comunicazione digitale. Ecco perché i più ricchi saranno i Responsabili di marketing e comunicazione.

Insomma, è importante rincorrere il mondo che cambia e adattarsi alle novità che ci offre. Saranno questi i lavori più pagati nei prossimi dieci anni secondo gli esperti, quindi aiutiamo i nostri figli a realizzare un futuro ricco di soddisfazioni.