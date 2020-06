Sono due settimane di riapertura per le imprese dei settori ristorazione e bar, abbigliamento, altre attività del commercio al dettaglio e dei servizi. La Confcommercio avvalendosi di Swg ha voluto indagare l’umore di quanti hanno la saracinesca alzata ma con affari flop. La metà delle imprese stima una perdita di ricavi che va dal 50 fino ad oltre il 70%. Il 30% delle imprese che hanno riaperto rischiano di chiudere definitivamente nel medio termine a causa delle difficili condizioni di mercato, dell’eccesso di tasse e burocrazia, della carenza di liquidità.

I numeri dell’indagine

Si tratta di un universo di 759mila imprese fino a 9 addetti. I bar e ristoranti sono le attività che hanno meno aperto rispetto ad abbigliamento, calzature ed altri servizi al dettaglio. Ciò dimostra le gravi difficoltà delle imprese impegnate nei consumi fuori casa. I motivi della mancata riapertura riguardano soprattutto l’adeguamento dei locali ai protocolli di sicurezza sanitaria.

Aspettative sempre peggiori

Chi ha avuto una doccia fredda è il settore del bar e ristoranti con perdite arrivate fino al 70%. Gli italiani sono ancora restii a varcare la soglia di un ristorante per andare a pranzo o cena. Per non parlare di entrare in un bar per consumare un caffè.

Aumenta la sfiducia

Purtroppo gli affari non girano e per coloro che gestiscono le attività, la vita si fa sempre più difficile. Le valutazioni con il trascorrere dei giorni sono sempre più state negative e in assenza di miglioramenti immediati si valuterà la definitiva chiusura dell’azienda.

Aiuti che servono a ben poco

Tutte le misure messe in atto fino ad oggi dal Governo italiano servono a ben poco sia agli imprenditori che agli stessi dipendenti. La speranza di riaprire e iniziare a fare affari si scontra con la realtà. I timori assalgono gli imprenditori e non hanno la forza per continuare. Solo il pensiero di dover richiedere un prestito, non poter pagare i fornitori e far fronte alle spese fisse manda in fibrillazione. Saracinesca alzata ma con affari flop, senza un equilibrio economico soddisfacente non ci sono altre strade che chiudere definitivamente.