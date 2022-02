L’inverno sta finendo o almeno così sembrerebbe da calendario.

Tra poco più di un mese, infatti, entrerà la primavera e potremo finalmente lasciarci alle spalle non soltanto il freddo di questi giorni.

La primavera è da sempre simbolo di rinascita e rinnovamento.

Con questi presupposti potremo quindi dimenticare il piattume di questi mesi, soprattutto sotto il profilo della buona sorte e delle finanze.

Si tornerà pian piano ad una vita più attiva e con essa arriveranno tante belle novità per qualcuno. I pianeti in transito, infatti, stanno cambiando le carte in tavola per alcuni segni zodiacali.

Possiamo affermare con una certa tranquillità che quella in arrivo sarà una primavera di soldi e fortuna per almeno 5 dei 12 segni dell’oroscopo.

I pianeti fanno la differenza

A marzo il Sole farà il suo ingresso non soltanto in Ariete ma in diversi pianeti.

Urano, Giove, Nettuno, Plutone, nel corso dell’intero mese, lo vedranno fare capolino.

Il pianeta, nella lettura astrale, ci indica cosa potrebbe accadere, mentre il segno zodiacale in cui entra ci indica come avverrà questo ingresso.

Questa modalità, quindi, varia a seconda delle inclinazioni dei diversi segni.

Dunque, fatte queste premesse, il fatto che il Sole entri in Ariete non può che essere una splendida notizia.

Il Sole simboleggia infatti l’individualità, l’indipendenza e la realizzazione personale.

Se il tutto avverrà con le caratteristiche dell’Ariete, allora sarà destabilizzante in senso positivo.

L’Ariete è infatti un segno deciso, determinato, ambizioso ed energico, che difficilmente lascia che la vita gli scorra tra le mani.

Questo significa che il cielo dei prossimi mesi sarà favorevole per tutti i segni zodiacali sotto il profilo del raggiungimento di obiettivi importanti.

Sarà una primavera di soldi e fortuna per questi segni zodiacali che hanno iniziato l’anno in sordina

Per 5 segni in particolare lo sarà ancora di più.

Questa realizzazione personale si manifesterà sotto forma di grandi occasioni lavorative, nuove opportunità, grossi affari che andranno in porto.

Molte delle preoccupazioni di questi ultimi tempi andranno pian piano dissolvendosi, lasciando spazio a un periodo di serenità e fortuna.

Saranno quindi settimane propizie anche per investimenti importanti e perché no, per tentare qualche mano fortunata al gioco. Ovviamente, in modo giudizioso e consapevole.

I segni che conosceranno questo momento particolarmente brillante sono:

Capricorno;

Scorpione;

Vergine;

Gemelli;

Leone.

Ciò che accomuna questi segni è il fatto di aver affrontato un periodo davvero difficile.

Quasi tutti, ma Scorpione e Gemelli in particolare, hanno iniziato il 2022 davvero in sordina e con il freno a mano tirato.

Memori di tutte le volte che poi si sono in qualche modo “scontrati” con la malasorte.

Sta arrivando quindi il momento di lasciare questo freno e tenere gli occhi bene aperti perché potremmo pentirci di esserci lasciati sfuggire certe opportunità.

Approfondimento

