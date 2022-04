Che fine settimana ci aspetta secondo gli astri? Come sempre, qualche segno sarà baciato dalla fortuna, altri meno. Ecco, allora, cosa ci capiterà tra sabato e domenica, secondo l’oroscopo.

L’Ariete passerà il fine settimana a prendersi cura di amici e parenti. Non si capisce come mai, ma in tanti sentiranno il bisogno di confrontarsi con noi, fidandosi del nostro giudizio.

Per i nati del Toro, gli astri prevedono un bel viaggetto nel weekend, magari alla ricerca di un posto insolito. Abbiamo una marcia in più e anche in amore le cose dovrebbero filare per il meglio.

Troppa ostinazione per i Gemelli e la Vergine si sta fossilizzando troppo

I single dei Gemelli non si ostinino a cercare, a tutti i costi, nei prossimi giorni, la futura anima gemella. Meglio investire su noi stessi e goderci, tra sabato e domenica, della compagnia delle persone più care.

Sarà un weekend da dimenticare per il Cancro, soprattutto a casa. Le incomprensioni, con il partner, finiranno per esplodere in una brutta litigata che lascerà profonde ferite. E non è detto che riusciremo a curarle.

Fiori d’arancio in vista per il Leone. Nel senso che l’appuntamento con la persona che stiamo iniziando a frequentare potrebbe essere il primo passo di un rapporto duraturo. Ideale sarebbe una due giorni in una città romantica.

L’amore si sta fossilizzando per i nati della Vergine. Il rapporto di coppia soffre della routine e starà a noi dare un nuovo tocco di freschezza. Chi è single, invece, potrà buttarsi in quella avventura che attualmente ci fa un po’ paura. Val la pena tentare.

Gli astri sorridono alla Bilancia che avrà un fine settimana decisamente positivo. È il momento, perciò, di lanciarsi in qualche progetto che ci incuriosiva e anche in amore le cose andranno molto bene.

Sarà un weekend da dimenticare per il Cancro e di alti e bassi per lo Scorpione, mentre andrà bene l’amore per Leone e Bilancia con due segni che invece rischiano la rottura

Che lo Scorpione sia un segno irrequieto è notorio e il weekend confermerà questa caratteristica. Abbiamo sempre bisogno di sfogarci, in qualche modo, anche nei sentimenti, rischiando di ferire chi ci sta vicino. Sarebbe meglio imparare a contare fino a dieci prima di parlare.

Il Sagittario sarà il leader del gruppo. Le nostre idee su come trascorrere la due giorni piaceranno agli amici che ci daranno fiducia. Attenzione, però, a non incaponirsi nei dettagli, per non rovinare tutto.

Il Capricorno passerà il fine settimana a riflettere sul da farsi. Una grande mossa lo aspetta, che potrebbe avere ripercussioni sul lavoro. Va, però, meditata bene, con un attento “dare” e “avere” per capire cosa fare.

L’Acquario farebbe bene a dedicare il weekend a cementare il rapporto con il partner. Bisogna imparare a conoscersi meglio e non è vivendo la routine che potremo farlo. Facciamo una gita fuori porta, un po’ avventurosa, per creare le condizioni di aprirsi.

I Pesci passeranno il fine settimana dedicandosi alle pulizie domestiche. Sia in senso letterale, sia figurato. È arrivato il momento di sbarazzarsi dei pesi morti e aprirci a cose e persone nuove nella nostra vita.

Lettura consigliata

Non disinfettare le chiavi di casa e lavare i vetri quando c’è il sole sono due dei 10 errori che commettiamo nelle pulizie di casa ma ecco come rimediare