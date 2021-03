Marzo è davvero il mese che ci riconcilia coi colori della primavera. Soprattutto, se come quest’anno, anticipa la bella stagione con giornate calde e luminose. Marzo, che nonostante la pandemia, ci riconsegna la natura, e con essa i fiori. Sarà un vero piacere abbellire il balcone con questo fiore poco conosciuto ma profumatissimo: la fresia. Vediamo in questo articolo dei nostri Esperti come coltivarla e perché i suoi meravigliosi colori saranno in grado di regalarci positività.

La fresia ha tutte le caratteristiche per farsi amare

Possiamo trovarla ovviamente nei vivai, ma stranamente la fresia non è uno dei fiori più pubblicizzati. Eppure, e chi la conosce lo sa, è elegante, positiva, colorata e profumata. Perfetta come pianta ornamentale sia in giardino, ma anche in vaso. Sarà un vero piacere abbellire il balcone con questo fiore poco conosciuto ma profumatissimo, che spesso va ad arricchire i bouquet.

Che bei colori

La fresia non ha solo dei bellissimi colori, ma delle splendide tonalità e tantissime varietà ibride a disposizione per la nostra gioia. Tonalità di bianco, arancio, giallo, rosso e addirittura, viola, blu e crema. Ha la caratteristica di avere un fusto più lungo delle sue foglie, che si ricurva prendendo anche una forma molto caratteristica. I suoi bulbi sono abbastanza piccoli e ognuno di essi darà poi vita a un insieme di foglie dal colore verde molto chiaro.

Una pianta semplice da curare

La fresia ama la luce e il sole, venendo da un paese caldo come il Sudafrica. Di contro, non dobbiamo esporla al freddo e agli sbalzi di temperatura. È una pianta semplice da coltivare sia a terra che in vaso. Le piace però circondarsi di un terreno fertile e ben bagnato, ma non troppo, magari arricchito di torba. Se decidiamo di piantarla, ricordiamoci di darle da bere tutti i giorni, fino a quando ci accorgeremo che le foglie ingialliscono. Quello sarà il momento di sospendere l’acqua quotidiana. Se non viviamo in zone particolarmente siccitose, la fresia è in grado di sopravvivere anche con l’acqua piovana.

