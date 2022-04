Sarà un fine aprile sensazionale per Cancro e questi 2 fortunati dell’oroscopo, mentre questo segno vivrà giornate no fino al weekend 

Il mese di aprile è ormai agli sgoccioli e fra poco chiuderemo questo capitolo della nostra vita per aprirne immediatamente un altro a maggio. Quest’ultima settimana potrebbe iniziare col piede giusto, dal momento che lunedì 25 sarà festa e i giorni lavorativi diventeranno solo quattro.

Tuttavia, per sapere nel dettaglio cosa accadrà nella coda di aprile potremmo chiedere all’oroscopo, impegnato a seguire alcuni importanti transiti. I suoi pronostici, quindi, saranno influenzati dall’abbaglio della Luna e da una scia rosa lasciata dal pianeta Venere.

Però, come scopriremo nell’articolo di oggi, da questo gioco di scambi e congiunzioni ben 3 segni ne usciranno vincitori e, al contrario, per uno saranno lacrime amare.

Il Cancro in vetta alla classifica

Sicuramente, sarà un fine aprile sensazionale per Cancro e tutti coloro che hanno la fortuna di avere questo segno come ascendente. Queste mese, che non è stato particolarmente roseo, regalerà qualche gioia proprio sul finire.

Infatti, l’oroscopo parla di una vera e propria svolta, la cui onda positiva potrebbe lambire anche i primi giorni di maggio. In particolare, la Luna in transito tra venerdì e sabato potrebbe regalare qualche sorpresa a lavoro che porterà grandi soddisfazioni personali.

Insieme al Cancro, in netta risalita rispetto a qualche settimana fa, troviamo il Capricorno. Questo segno, per gli ultimi 8-6 giorni di aprile, sarebbe tra le grazie di Saturno, uno dei pianeti più popolari dell’oroscopo.

Con questa star alleata dalla propria parte i Capricorno scacceranno malinconia e paura di fallire. Al contrario, troveranno grinta per conquistare uno dopo l’altro i propri obiettivi, dovendo fare attenzione solamente alla giornata di venerdì che potrebbe creare qualche dissapore.

Nel girone dei fortunati, però, ci sarà anche l’Ariete.

Questo segno sarebbe protetto da Giove, nel mirino della congiunzione di Venere con Nettuno, attesa per giorno 28 aprile. L’amore, quindi, sarà la sfera più privilegiata e sia i single che le coppie beneficeranno di questi particolari favori elargiti dai pianeti.

Il segno più sfortunato

Infine, ad essere un po’ maltrattato dall’oroscopo sarà lo Scorpione, con un pungiglione che ormai da tempo ha perso smalto. Grinta, carisma, passione, fascino e intuito non sono più di casa per i nati dal 23 ottobre al 21 novembre.

In particolare, gli ultimi giorni di aprile saranno particolarmente sottotono, scoraggianti e pieni di nodi da sbrogliare. Nonostante ciò, sarebbe previsto uno spiraglio di luce durante il fine settimana, 30 aprile-1 maggio, dedicato a riprendere fiato e forze.

