Sarà un anno di successo se seguirai il segreto di un ex agente della CIA

Il tempo è il bene più prezioso che abbiamo e purtroppo non è mai abbastanza per fare tutto. Ma se seguirai il segreto un ex agente della CIA potrai gestire al meglio il tuo tempo per raggiungere tutti i tuoi obiettivi nel prossimo anno

Se vuoi avere un anno produttivo e di successo, dovrai imparare a pianificare la tua settimana in modo efficace. Magari ispirandoti alla storia Michele Rigby Assad, una ex agente della CIA che ha lavorato per 10 anni in Medio Oriente. Michele Rigby Assad ha scritto un libro in cui ha rivelato il suo segreto per gestire al meglio il tempo e riuscire a fare più cose con successo. Ecco il suo segreto.

Sarà un anno di successo seguendo questi consigli

Nel suo libro: Breaking cover: my secret life in the CIA and what it taught me about what’s worth fighting for, Assad rivela il suo segreto. Per organizzare la sua settimana in modo ottimale segue la regola del 50-25-25.

Questa regola consiste nel dedicare il 50% del tempo alle attività più importanti e urgenti, il 25% a quelle importanti ma non urgenti. Il restante 25% del tempo sarà dedicato alle attività non importanti ma urgenti. Le attività non importanti e non urgenti vanno eliminate o delegate.

Indice dei contenuti Come applicare praticamente questo suggerimento

Come applicare praticamente questo suggerimento

Secondo Assad, questa regola aiuta a focalizzarti sulle tue priorità, a evitare la procrastinazione e a gestire meglio lo stress. Inoltre, ti permette di avere più tempo per te stesso e per le persone che ami.

Assad afferma che la regola del 50-25-25 è applicabile a qualsiasi ambito della vita, sia personale che professionale. Il primo passo per la sua applicazione pratica è scrivere le tue attività giornaliere o settimanali su un foglio di carta o su un app. Poi assegnare loro una categoria in base alla loro importanza e urgenza.

Se segui la regola del 50-25-25, potrai migliorare la tua produttività e il tuo successo, senza rinunciare alla tua qualità della vita. E se vuoi avere un anno pieno di soldi leggi l’articolo: ecco il segreto che adottano i ricchi per fare i soldi.