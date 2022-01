La colazione, come ben sappiamo, è il pasto più importante della giornata perché ci permette di affrontare le attività quotidiane con la giusta energia.

Per indirizzare bene la giornata, però, servirebbero colazioni sostanziose che spesso, per pigrizia, si riducono a tristissimi biscotti con latte e caffè.

Per questo motivo, nelle prossime righe, sveleremo una ricetta davvero gustosa che ci risolleverà l’umore già di prima mattina.

Sarà sempre un dolce risveglio con queste leggerissime crostatine con frutta di stagione e senza panna

Ingredienti per 6 crostatine

100 grammi di fiocchi d’avena;

60 grammi di miele;

100 grammi di mandorle pelate;

25 grammi di zucchero;

20 grammi di olio di semi di girasole;

100 grammi di yogurt;

200 grammi di latte;

farina;

zucchero a velo;

1 tuorlo d’uovo;

100 grammi di cioccolato fondente;

frutta di stagione.

Procedimento

Nonostante gli ingredienti possano sembrare tanti, in realtà per realizzare le nostre crostatine bastano pochi e semplici passaggi. Innanzitutto, prepariamo la base frullando grossolanamente all’interno di un mixer le mandorle pelate. Dopo di che, aggiungiamo i fiocchi d’avena e continuiamo a frullare fino ad ottenere una sorta di farina. A questo punto, versiamo il tutto in una ciotola nella quale andremo ad aggiungere lo zucchero, olio di semi ed il miele.

Mescoliamo il composto con una spatola e, una volta raggiunta la consistenza desiderata, versiamolo all’interno di stampi per crostatine, precedentemente imburrati.

Fatto ciò, riponiamo il tutto in frigorifero per almeno 30 minuti.

Prepariamo la crema e il topping

Ora è il momento di preparare la nostra crema allo yogurt che ci servirà per farcire le crostatine. Per questo passaggio molti utilizzano la panna fresca, ma in questa ricetta consiglieremo un’alternativa più light.

Riscaldiamo quindi in un pentolino il latte aggiungendo lo yogurt, un cucchiaino di farina, lo zucchero a velo ed il tuorlo. Mantenendo il fuoco sempre medio basso, mescoliamo con una frusta finche il composto non sarà denso. Una volta raffreddata, aggiungiamo la nostra crema sulle crostatine con l’aiuto di un cucchiaio o di una sac à poche.

Per quanto riguarda il topping, invece, facciamo sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente e adagiamolo sulla crema, ricoprendo metà crostatina.

Sull’altra metà, invece, aggiungiamo alcuni spicchi di frutta di stagione come arance, mandarini, kiwi, mele e così via. Quindi, sarà sempre un dolce risveglio con queste leggerissime crostatine con frutta di stagione e senza panna, anche se nessuno ci vieta di gustarle ugualmente per merenda.

Lettura consigliata

È assolutamente da provare questo semplice dolce senza uova né latte, pronto in soli 10 minuti