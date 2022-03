Una serie TV ha il potere di travolgerci, farci entrare in connessione profonda con i personaggi e farci staccare la spina per qualche ora. I diversi episodi, che si susseguono e si rincorrono, ci permettono di seguire la storia con entusiasmo e curiosità. E, dato che seguire una serie TV è per molti un piacere irrinunciabile, bisogna anche fare le scelte giuste. Tra la miriade infinita di opzioni che abbiamo, infatti, dovremmo cercare le serie più adatte a noi, che possano davvero prenderci come mai prima.

Le serie TV Netflix che ci hanno fatto appassionare e che dovremmo assolutamente guardare se non ne abbiamo ancora avuto occasione

Sicuramente, una delle piattaforme migliori per cercare le serie TV più adatte ai nostri gusti e alla nostra personalità è Netflix. Infatti, il sito propone una vastissima raccolta di trame interessanti e avvincenti. E tra queste, ce ne saranno sicuramente alcune che faranno al caso nostro. Per esempio, ce n’è una in particolare che ha coinvolto in maniera incredibile migliaia e migliaia di telespettatori. Con la trama, i personaggi e i riferimenti storici, questa serie ha davvero sbaragliato tutte e se vogliamo saperne di più, basterà consultare questo nostro precedente articolo. Ma di certo ci sono altre storie che potrebbero travolgerci allo stesso modo. E di una davvero interessante e riportata sullo schermo alla perfezione avevamo parlato in precedenza in questo articolo.

Sarà proprio questa la serie TV rivelazione di aprile da vedere tutta d’un fiato su Netflix che ci coinvolgerà come nessuna prima d’ora

Oggi, invece, presentiamo L’ultimo bus del Mondo, una serie che promette benissimo e che pare stia attirando l’attenzione di tutti. La storia ruota attorno a un gruppo di ragazzi, fuggiti dal massacro di globi geniali, nuovi robot appositamente creati. Scappando, i giovani protagonisti finiranno in un Mondo diverso, sconosciuto, privo di anima viva. Da qui, inizierà una ricerca infinita per la strada di casa e, soprattutto, i giovani tenteranno in tutti i modi di scoprire la verità. Le vicissitudini cui assisteranno gli spettatori saranno tantissime e sicuramente si riveleranno ancora più coinvolgenti di ciò che ci si aspetta.

Dunque, ora abbiamo una piccola anteprima de L’ultimo bus del Mondo, che sarà disponibile su Netflix con esattezza dal 1 aprile 2022. E teniamoci pronti perché sarà proprio questa la serie TV rivelazione di questo mese che sta per iniziare e che sicuramente, grazie alla sua trama incredibile, ci terrà incollati allo schermo.

Lettura consigliata

Finalmente annunciata la data di uscita di questa serie che ha mandato tutti in estasi e che sarà disponibile a breve