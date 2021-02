Si desidera essere i primi a mandare gli auguri di buon compleanno senza svegliarsi di notte? Sarà possibile, perché sarà possibile programmare i messaggi su smartphone e mandarli dopo. Ecco come fare. Sembra abbastanza strano, ma questa funzione sugli smartphone arriva solo in questi anni. Programmare i messaggi da mandare può essere molto utile, magari per essere i primi a fare gli auguri, oppure per prenotare tramite messaggio un appuntamento. Insomma è una tecnologia molto utile. Vediamo allora come fare.

Sarà possibile programmare i messaggi su smartphone e mandarli dopo. Ecco come fare

Google ha in programma per Android una serie di aggiornamenti. Uno di questi riguarda una nuova impostazione nella chat di messaggi, Google Messages. Applicazione disponibile su tutti gli Android a partire dalla versione 7 che risale a 5 anni fa. L’applicazione messaggi di Google è preinstallata sullo smartphone, ed è l’applicazione con cui si mandano i normali SMS.

Qui infatti sarà possibile programmare i messaggi da mandare. Oltre a questa funzione con l’aggiornamento di Android sarà possibile dare i comandi al telefono tramite parole e gesti grazie a TalkBack. Purtroppo, però, ancora non si sa quando questi aggiornamenti arriveranno in Italia.

Come programmare

Ma vediamo intanto come programmare il messaggio. La programmazione è veramente semplice. Infatti basta scegliere l’account a cui si vuole mandare un messaggio e scrivere il testo. Poi, invece di schiacciare sul pulsante d’invio, tenere premuto il pulsante d’invio. Una volta fatto ciò, si aprirà un menù con più voci dove sarà possibile scegliere l’orario e il giorno in cui mandare il messaggio. L’applicazione già di suo fornisce una data e degli orari, ma ovviamente questi si possono modificare in modo tale da scegliere l’orario più consono alle nostre esigenze.

Ed ecco allora che si potranno programmare i messaggi su Android, assieme a moltissime nuove funzioni che arriveranno con il nuovo aggiornamento.

