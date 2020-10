Manca poco e, come di consueto, ci prepariamo al cambio dell’ora. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre dovremo spostare le lancette indietro di un’ora. Sarà l’ultima volta che torna l’ora solare?

Dal 2018 si è presa in considerazione la proposta dell’Unione Europea di abolire il cambio dell’ora, ipotesi che oggi viene ripresa in considerazione, sulla base anche delle posizioni prese dagli altri Paesi.

A pochi giorni dal cambio dell’ora ci si chiede: cosa succederà? Sarà l’ultima volta che torna l’ora solare? Scopriamolo insieme.

La consultazione dell’Unione Europea

Con il 76% dei votanti, la consultazione proposta dall’Unione Europea ha votato nel 2018 per l’abolizione del cambio dell’ora. La votazione non fu univoca e per questo molti Paesi, tra cui l’Italia, non hanno mai deciso definitivamente sull’argomento. La Francia, invece, dal primo momento abolì l’ora solare, mantenendo quindi per sempre l’applicazione dell’ora legale.

Oggi si ritorna, anche in Italia, a parlare della reale possibilità che questo sia l’ultimo anno in cui avremo l’ora solare. Per il momento ciò che è certo è che, nella notte tra il 24 ed il 25 ottobre, le lancette dovranno essere spostare dalle ore 3:00 alle ore 2:00.

Entro la fine del 2021 bisognerà necessariamente prendere una decisione definitiva. Una decisione che metta d’accordo i Paesi del Nord Europa con quelli del Sud Europa.

Cambio dell’ora abolito: i vantaggi per l’Italia

Se in Italia si decidesse per l’abolizione dell’ora solare, quindi a favore dell’applicazione dell’ora legale durante tutto l’anno, quali sarebbero i vantaggi?

Innanzitutto potremmo usufruire di un’ora di luce più durante il giorno. Con l’ora legale, la luce del giorno va dalle 5:30 circa alle 21:00, a differenza di quanto accade con l’ora solare che va dalle 4:30 alle 20:00. Questo significa recuperare un’ora di luce la sera.

In qualità di esperti dello Staff di ProiezionidiBorsa vi ricordiamo che non è necessario cambiare orario sui nostri smartphone o pc. Questi ultimi grazie alle moderne tecnologie sono dotati di cambio automatico.

