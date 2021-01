Che ERG fosse un titolo azionario molto interessante lo avevamo già evidenziato in precedenti report. Da allora il titolo è salito di circa il 25%. La corsa, però, potrebbe non essersi ancora placata a seguito di news su possibili operazioni societarie.

Sarà l’energia termo/idroelettrica a spingere ERG verso nuovi massimi storici?

È di questo, infatti, quello di cui stiamo parlando. Il business dell’idroelettrico al 30 settembre 2020 aveva generato 86 milioni di euro di ricavi e 58 milioni di ebitda mentre quella termoelettrica aveva generato 277 milioni di euro di ricavi e 51 milioni di ebitda. Secondo gli analisti il costo di questa parte dell’azienda è valutabile intorno al miliardo di euro.

Al momento il consenso medio degli analisti è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una valutazione in linea con le attuali quotazioni.

ERG (MILERG) ha chiuso la seduta del 27 gennaio a quota 25,66 euro, in ribasso dello 5,94% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista e punta al I obiettivo di prezzo in area 29,46 euro. Il ribasso di circa 6% del 27 gennaio, almeno per il momento, non deve spaventare. L’importante è che la chiusura settimanale sia superiore al supporto in area 25,4 euro. In questo caso le quotazione potrebbero continuare al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura che, nel caso più ottimistico, prevedono un apprezzamento del 100% circa rispetto ai livelli attuali.

Un segnale ribassista dello Swing Indicator accompagnato dalla rottura del supporto in area 23 euro farebbe precipitare le quotazioni del titolo.

Time frame mensile

Al momento non si intravedono problemi e le quotazioni dovrebbero continuare al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura.

Solo una chiusura mensile inferiore a 19,28 euro farebbe scattare una fase ribassista che potrebbe portare a una discesa di circa il 50% dai livelli attuali.

Raccomandazione

Il titolo è ottimamente impostato e al momento non si intravedono segnali di pericolo per il lungo termine. Solo la chiusura della settimana in corso potrebbe mettere a rischio la continuazione del rialzo nel medio periodo. In quest’ottica, fino a quando il rialzo di lungo periodo rimane saldo in sella, ogni ribasso potrebbe essere sfruttato per comprare/incrementare il titolo.