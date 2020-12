Sarà la Libia una delle chiavi del successo di Retelit per i prossimi anni? Perché è di qualche giorno fa la notizia secondo la quale la società italiana sarà uno dei protagonisti della digitalizzazione nel Paese nordafricano. La a Libyan Post, Telecommunications & IT Holding Company (che già detiene circa il 15% di Retelit), infatti, metterà sul tavolo circa 3 miliardi di dollari per realizzare le infrastrutture digitali del Paese.

Ma come arriva il titolo azionario a questo importante appuntamento? Negli ultimi cinque anni ha avuto una performance stratosferica del 270% circa a fronte di un settore di riferimento che ha perso il 30% circa.

Allo stato attuale, però, la valutazione di Retelit è abbastanza in linea con le quotazioni borsistiche, anche se gli analisti hanno un consenso Buy, comprare subito.

Se, però, sarà la Libia una delle chiavi del successo di Retelit per i prossimi anni, dove si dirigerenno le quotazioni?

Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale sul titolo Retelit

Retelit (MIL:LIT) ha chiuso la seduta del 22 dicembre a 2,245 euro in ribasso del 1,10% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La situazione è molto incerta con le quotazioni che continuano a muoversi all’interno di un trading range compreso tra i livelli 2,27-2,37 euro. Solo la definitiva rottura in chiusura di settimana di uno di questi due livelli darebbe direzionalità alle quotazioni. Gli obiettivi, in un caso e nell’altro, sono indicati in figura.

Da notare che allo stato attuale il segnale dello Swing Indicator è abbastanza neutrale a testimonianza del fatto che la situazione è molto incerta.

Attendere sviluppi prima di prendere posizione sul titolo.

Time frame mensile

La proiezione è rialzista, ma la chiusura di dicembre potrebbe avere importanti implicazioni per il futuro. In questo caso il livello chiave da monitorare è 2,243 euro. La rottura al rialzo in chiusura mensile di questo livello farebbe scattare le quotazioni verso il III obiettivo di prezzo in area 2,85 euro. In caso contrario potremmo assistere a una discesa almeno fino in area 2 euro.

