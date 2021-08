Se decidiamo di trascorre questo Ferragosto all’insegna della buona compagnia e dell’ottimo cibo, bisogna trovare un dolce all’altezza della situazione.

Dato il caldo, l’ideale sarebbe preparare un dessert senza utilizzare il forno. Per questo motivo, noi di ProiezionidiBorsa oggi proponiamo questa fantastica torta sbriciolata che farà impazzire tutti fin dal primo assaggio.

Sarà impossibile resistere a questo freschissimo e delicato dolce di Ferragosto senza forno

Vediamo gli ingredienti necessari per questo gustosissimo dolce.

Per la base:

350 grammi di biscotti;

100 grammi di burro fuso.

Per il ripieno:

200 grammi di latte di soia;

300 grammi di olio di semi di mais;

500 grammi di ricotta vaccina;

160 grammi di zucchero semolato;

succo di un limone;

3 pere di medie dimensioni.

Procedimento

Innanzitutto, prepariamo la base della nostra sbriciolata di ricotta e pere.

Tritiamo i biscotti in un mixer e poi versiamoli in una ciotola, unendoli insieme al burro fuso.

Quando avremo ottenuto un composto compatto, rivestiamo con esso la base di uno stampo a cerniera, utilizzandone solo metà. Fatto ciò, riponiamo il tutto in frigorifero.

Per il ripieno, invece, partiamo con la realizzazione della panna fatta in casa.

In un becher da cucina, inseriamo il latte di soia e l’olio di semi di mais. Con un frullatore ad immersione, iniziamo a frullare gli ingredienti, fino a raggiungere la giusta consistenza. Una volta finito, lasciamola raffreddare in frigorifero.

Nel frattempo, tagliamo le pere a dadini e versiamole in padella con succo di mezzo limone e 2 cucchiai di zucchero semolato. Cuociamo a fuoco moderato, fino a che le pere non saranno più morbide. Una volta terminata la cottura, facciamo raffreddare.

Ora in una ciotola, facciamo ammorbidire la ricotta (già scolata) con una spatola, aggiungendo del succo di limone. Montiamo la panna preparata precedentemente, unendo lo zucchero, e poi mescoliamola alla ricotta. A questo punto non ci resta che prendere dal frigo la nostra base e versarci al suo interno il ripieno, livellando per bene. Ultimiamo la composizione, versando sulla superficie la parte restante di biscotti. La sbriciolata di ricotta e pere andrà servita fredda. Quindi l’ideale sarebbe quello di riporla in frigorifero per qualche ora oppure un’oretta in freezer.

Grazie ai procedimenti appena spiegati, sarà impossibile resistere a questo freschissimo e delicato dolce di Ferragosto senza forno.

