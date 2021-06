Se non fosse quasi uno scherzo potremmo proporre di erigere una statua in ogni paese e città all’inventore dei ghiaccioli. In questa prima fase “caliente” dell’estate italiana i produttori di ghiaccioli avranno gli occhi a forma di euro come Zio Paperone coi dollari. Se continua così toccheremo record assoluti di vendita di gelati e ghiaccioli. Molti però pensano che sia difficile e lungo farli a casa ma non è così. Sarà impossibile resistere a questi freschissimi ghiaccioli di frutta fatti in casa velocemente con le idee della nostra Redazione.

Perché farli a casa è conveniente

Senza nulla togliere agli ottimi ghiaccioli di produzione industriale vogliamo mettere i vantaggi di quelli fatti artigianalmente in casa? Ci basteranno semplicemente gli stampini che consigliamo di ottima fattura per due motivi: resisteranno più a lungo e il materiale migliore permetterà lavaggi e igiene migliori. Detto questo, ovviamente i ghiaccioli fatti in casa avranno meno zuccheri e zero coloranti e conservanti.

Pensiamo anche solo al ghiacciolo fatto frullando melone e anguria. Saranno spettacolari da uno tira l’altro ma fatti solo di frutta e acqua e potremo mangiarne quanti ne vogliamo. Anzi più sani saranno gli ingredienti e meglio ci faranno.

Sarà impossibile resistere a questi freschissimi ghiaccioli di frutta fatti in casa velocemente

I nostri Lettori sanno che quando affrontiamo il tema dei prodotti fatti in casa ci piace toccare anche il risparmio ecologico. Ghiaccioli fatti in casa significano meno confezioni da smaltire e meno carta con relativi alberi salvati. Ma anche risparmiare il nylon degli incarti e gli stecchini di legno.

Ricordiamo che per avere dei ghiaccioli di ottima consistenza dovremo lasciarli nel freezer per circa 4 ore.

Qualche idea per i nostri ghiaccioli? Ovviamente c’è sempre la possibilità di attingere ai succosi sciroppi per granite, ma freschi e nutrienti come quelli con frutta fresca nessuno. Abbiamo già accennato a melone e anguria che saranno gustosi e salutari. Ottimi e altrettanto benefici saranno quelli fatti con i frutti di bosco, ma anche con mango e papaya. Forse un po’ più costosi ma decisamente originali magari anche per una merenda fresca con gli amici. Senza contare un classico che più classico non c’è: il ghiacciolo al caffè.

