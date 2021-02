La redazione di ProiezionidiBorsa ha illustrato in questo precedente articolo come realizzare un trucco base davvero molto naturale. Oltre a un buon fondo di partenza, esistono tutta una serie di piccole accortezze che migliorano notevolmente il make up. Ecco per quale motivo sarà impossibile abbandonare queste abitudini di make up dopo averle conosciute.

Le sopracciglia

Il secondo momento fondamentale del make up è il trucco sopracciglia. Queste definiscono con cura lo sguardo, incorniciando il viso. Sono due i trucchi migliori per avere delle sopracciglia perfette: tagliarle e scurirle alla fine.

Tagliare le sopracciglia è importante quando i peli sono troppo lunghi, altrimenti il rischio è quello di farle apparire in disordine. Basta pettinare i peli verso l’alto o il basso e tagliare, con una forbice molto piccola, tutta la lunghezza in eccesso. Poi, consigliamo di ripettinarle e di scurire solo la parte terminale.

Trucco occhi

Per quanto riguarda il trucco occhi consigliamo innanzitutto di usare la matita nera all’interno della rima superiore delle ciglia.

Questo serve a infoltire notevolmente le ciglia e a rendere più magnetico lo sguardo. Ovviamente è da evitare una matita kajal, la cui eccessiva morbidezza di tratto finirebbe per offuscare la vista per qualche minuto.

Poi, illuminare due punti strategici con l’illuminante: l’angolo interno dell’occhio e la parte di pelle immediatamente sotto l’arcata sopracciliare.

Un altro consiglio è quello di usare un mascara marrone. Si tratta di un cosmetico molto in voga negli anni passati e che oggi è decisamente di tendenza. Il mascara marrone è perfetto per donne con i capelli castani, rossi ramati o mogano e che magari possiedono graziose lentiggini.

Make up delle labbra

Sarà impossibile abbandonare queste abitudini di make up dopo averle conosciute. Per quanto riguarda le labbra, consigliamo d’illuminare l’arco di cupido con lo stesso illuminante utilizzato per gli occhi. Applicare anche un po’ d’illuminante ai bordi del labbro inferiore consentirà alle labbra di apparire più voluminose.

Un tocco di gloss e un po’ di matita nude, a delineare i bordi e a tracciare delle righe verticali sulle labbra, faranno da rimpolpante naturale.

Seguire questi consigli servirà ad avere un trucco adatto a ogni occasione e super glam!