Per avere accessori sempre impeccabili, si sa che bisogna conservarli e pulirli in un certo modo. Particolari cure le richiedono soprattutto i materiali e tessuti più delicati, che si ha sempre il timore di rovinare.

Infatti, anche quando non hanno un particolare valore economico, ma soltanto affettivo, rovinare arredamento e accessori solo lavandoli è un vero peccato.

Tuttavia, basta conoscere i metodi giusti e i prodotti più adeguati e non si avranno problemi. Le nostre collezioni di pentole di rame si possono ad esempio far brillare con dei comunissimi ingredienti che tutti hanno in dispensa. Anche i gioielli d’argento, che molti lavano impiegando dei prodotti costosi, possono tornare come nuovi in modo economico utilizzando dei semplici metodi casalinghi.

Molto amate sono anche le borse, che, soprattutto in camoscio o di paglia, rischiano di rovinarsi facilmente. Scopriamo come pulirle evitando di danneggiarle.

Sarà facilissimo pulire le borse scamosciate e di paglia senza rovinarle con questi due rimedi naturali fai da te

Un tipo di borsa che è importante saper pulire bene è quella in pelle scamosciata, perché i prodotti sbagliati potrebbero rovinarla in maniera irreparabile. Aceto e alcol, ad esempio, sono assolutamente da evitare in quanto sono troppo aggressivi e rischiano di corrodere il tessuto.

Le borse scamosciate, in realtà, si possono pulire semplicemente con l’acqua. Bisogna bagnare uno straccio con un po’ di acqua tiepida e passarlo delicatamente sulla borsa facendo una leggera pressione.

Sarebbe anche utile ricordarsi di massaggiare spesso il tessuto con le mani durante l’asciugatura. In questo modo, manterrà la sua morbidezza e non si rischierà di lasciare aloni a causa dell’acqua.

Sarà facilissimo pulire le borse scamosciate in questo modo, ma per una pulizia più profonda si potrebbe usare una spazzola morbida. Basta spazzolare delicatamente la borsa andando sempre nella stessa direzione per rimuovere in modo efficace la polvere e l’eventuale sporco, senza rovinare il tessuto.

Bastano due soli ingredienti per lavare la borsa di paglia

Le borse di paglia sono molto utilizzate per andare in spiaggia, ma anche per una vacanza fuori città. Sono infatti l’ideale per un picnic e, in mancanza del cestino, possono trasportare dei piatti gustosi e sani tipici delle gite fuori porta.

Sono proprio queste le situazioni in cui si rischia di sporcare o rovinare le nostre borse. Può essere complicato togliere la sporcizia, la sabbia o il cibo incastrati nella trama di paglia. Essendo un materiale delicato, va infatti trattato con cura e in modo adeguato.

Uno dei metodi che possono venire in mente sarebbe mettere la borsa a bagno nell’acqua e sapone. Tuttavia, questo potrebbe danneggiarla e deformarla.

Per pulire una borsa di paglia sono sufficienti due semplici ingredienti: acqua e alcol. Basta passarci delicatamente una spazzola dalle setole morbide inumidita in una soluzione di acqua e alcol e la sporcizia sarà sparita.