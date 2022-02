Per ravvivare la festa di San Valentino, che è ormai imminente, un’idea molto carina potrebbe essere quella di preparare un dolce a tema. Uno dei dessert che si presta maggiormente per l’occasione è la cheesecake. In questa ricetta vedremo come realizzarne una molto particolare, in maniera tale che possa avere anche la forma di un cuore. Quindi, ora vedremo quali sono gli ingredienti necessari e poi sveleremo passo dopo passo i vari procedimenti.

Per la base della nostra cheesecake ci serviranno:

200 g di biscotti digestive;

100 g di burro;

cacao amaro in polvere;

colorante alimentare rosso.

Per la farcitura e la decorazione, invece, avremo bisogno di:

230 g di formaggio cremoso;

230 g di panna;

6 fogli di colla di pesce o gelatina;

170 g di zucchero a velo;

succo di un limone intero;

30 millilitri di latte caldo;

lamponi.

Sarà davvero un dolce San Valentino con questa deliziosa cheesecake a forma di cuore che stupirà la nostra anima gemella

Per prima cosa frulliamo in un mixer i biscotti e, dopo averli ridotti in polvere, uniamoli in una ciotola insieme a 2 cucchiai di cacao amaro. A questo punto sciogliamo il burro in un pentolino, versiamolo nella suddetta ciotola e mescoliamo il tutto insieme al colorante alimentare. Una volta ottenuto un composto compatto e rosso, inseriamolo nella nostra tortiera a forma di cuore e livelliamolo. Fatto ciò, riponiamo il tutto in frigorifero per circa 30 minuti per farlo rassodare.

Nel frattempo, immergiamo i fogli di colla di pesce in acqua fredda per far sì che si ammorbidiscano.

Dopo di che, in una ciotola ammorbidiamo il formaggio cremoso con una frusta e mescoliamolo insieme al succo di limone. Di quest’ultimo, teniamone da parte due cucchiai per la decorazione.

A questo punto montiamo a neve la panna liquida fredda insieme a 120 g di zucchero a velo. Una volta finito, uniamola al formaggio cremoso mescolando il tutto dal basso verso l’alto per non smontare la panna. Adesso non ci resta altro da fare che strizzare la colla di pesce, scioglierla nel latte caldo ed aggiungerla al composto di panna e formaggio.

Composizione e tocco finale

Ora riprendiamo la base dal frigorifero e farciamola con la crema appena ottenuta, livellando la superficie. Fatto ciò, riponiamola nuovamente in frigo per circa 3 ore e nel frattempo prepariamo la nostra coulis.

Versiamo in una padella calda 250 g di lamponi e lasciamoli appassire a fiamma bassa per 3 minuti. Poi aggiungiamo 50 g di zucchero a velo e 2 cucchiai di succo di limone ed amalgamiamo il tutto con una frusta, a fuoco basso.

Una volta pronto, filtriamo il tutto con un colino, eliminiamo eventuali semi e versiamola sulla nostra cheesecake. Possiamo adornare la superficie anche con qualche lampone e con una leggera spolverata di zucchero a velo. Con questa fantastica cheesecake sarà davvero un dolce San Valentino da incorniciare.