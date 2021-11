I grandi chef della cucina internazionale sono convinti che il segreto per cucinare dei piatti gustosi non consiste nell’uso delle spezie. Sembra che su questo non ci sia nulla da dire se non il fatto che le spezie non si utilizzano tutte allo stesso modo. Per questo sarà come un’autentica esplosione di sapori per chi conosce questi segreti sull’uso delle spezie in cucina.

Differenza che non tutti sanno

Nelle nostre dispense possiamo trovare tanti barattolini che contengono diversi tipi di spezie, fra le più utilizzate in cucina. Spesso con la parola spezia s’intendono anche quegli ortaggi aromatici che sono di utilizzo quotidiano come ad esempio l’aglio, la cipolla e il peperoncino.

Tuttavia, bisogna dire che c’è una differenza tra le spezie e le erbe aromatiche. Queste ultime sono utilizzate fresche e servono per impreziosire l’aroma dei cibi. In genere, le più utilizzate sono il basilico, il prezzemolo, la cipolla. l’erba cipollina, la salvia, la menta, il rosmarino, il timo ecc.

Tra le spezie, invece, troviamo lo zafferano, la curcuma, i semi di senape e di cardamomo, l’aneto, la cannella, la noce moscata, i chiodi di garofano, la vaniglia, il cumino, l’anice stellato ecc.

La differenza è che mentre le erbe aromatiche, in genere, sono fresche e si utilizzano a fine cottura, le spezie sono secche e si utilizzano a inizio cottura, ma non tutte come vedremo.

Sarà come un’autentica esplosione di sapori per chi conosce questi segreti sull’uso delle spezie in cucina

Poiché parliamo di spezie cerchiamo di fare chiarezza sulla differenza d’utilizzo in cucina fra le spezie che sono intere e quelle, invece, che sono macinate. Molto spesso ai supermercati troviamo le spezie già macinate.

Se utilizziamo le spezie intere la prima operazione da fare e di romperle, schiacciarle o macinarle. Vanno sicuramente aggiunte a inizio cottura perché richiedono più tempo per rilasciare i loro aromi. Un’altra accortezza da avere con le spezie intere è di cuocerle a fiamma media o viva affinché possano sprigionare tutto il loro sapore. Infatti, hanno bisogno di un certo calore affinché i profumi e gli odori possano diffondersi in tutta la pietanza.

Le spezie macinate

È molto importante per chi utilizza le spezie macinate, che queste siano conservate bene. Per questo motivo bisogna tenerle in barattoli ermetici, posti in luoghi freschi e possibilmente al buio. In questo modo, le spezie mantengono tutta la loro carica aromatica. Poiché le spezie macinate sono già pronte per dare il massimo dell’aroma subito, a differenza di quelle intere, vanno aggiunte verso fine cottura.

Una cosa importante da tener presente e che quando le uniamo alle pietanza sul fuoco, non va usata la fiamma viva, come si fa per le stesse spezie intere. Il rischio è di bruciarle e di ricevere non dei gradevoli sapori, ma piuttosto un odore di legno bruciato.

I grandi chef dicono: cuocendo solo gli alimenti, si ottiene un buon piatto, ma aggiungendovi spezie e aromi si ottiene un piatto eccellente.

