Questi ultimi giorni di ottobre ci accompagnano verso un weekend lungo, attesissimo da molti. È il ponte di Ognissanti, a cui fa seguito un altro giorno speciale che comunemente chiamiamo il “giorno dei morti“.

In questo periodo, attraversato da un’atmosfera un po’ magica, in Sicilia, in tutti i forni, bar e pasticcerie, troviamo dei dolcini incredibili.

Sono dei “bon bon” piccolini, rivestiti da un croccante guscio di glassa di zucchero che all’interno contiene la vera delizia. Un impasto poroso, soffice e che già dal primo morso si scioglierà in bocca in un’esplosione di dolcezza.

Nell’articolo di oggi, allora, andremo proprio alla scoperta di una ricetta della tradizione siciliana, facilissima da realizzare, per sorprendere tutti come i più abili pasticcieri.

Sarà amore a primo assaggio con questi incredibili dolcetti siciliani del momento, soffici come una nuvola e facili da preparare

Questi dolcetti si chiamano “Tetù e Teio”, una breve frase dialettale che significa “tieni tu e tengo io”. L’immagine è quella di due persone che, con l’acquolina in bocca, fanno scorpacciata di questi dolcini dividendoli “uno io e l’altro tu”. Inoltre, il Tetù è il dolcetto scuro, al cacao, mentre il Teio è quello bianco.

Questo nome, quindi, non potrebbe essere più azzeccato di così, perché queste prelibatezze siciliane sono davvero una tira l’altra.

Non ci resta che scoprire la ricetta.

Ingredienti

Per l’impasto di circa 30 dolcetti:

150 grammi di mandorle pelate e tritate;

500 grammi di farina 00;

150 grammi di strutto;

150 grammi di zucchero;

un pizzico di sale;

un pizzico di bicarbonato;

1 bustina di vaniglina;

2 cucchiai di cannella in polvere;

mezzo cucchiaio di chiodi di garofano in polvere;

3 cucchiai di cacao amaro;

1 uovo;

150 ml di latte.

Per la glassa:

1 albume d’uovo;

120 grammi di zucchero a velo.

Procedimento

Come prima cosa mescoliamo in una ciotola lo zucchero con la vaniglia, la cannella e i chiodi di garofano.

Poi, lavoriamo a mano, o con una planetaria, la farina setacciata e lo strutto fino a quando non avremo raggiunto una consistenza sabbiosa.

Dopo, aggiungiamo le mandorle tritate, lo zucchero aromatizzato, il bicarbonato, il sale e l’uovo.

Mescoliamo per bene versando a filo tutto il latte e creando un composto morbidissimo.

A questo punto, dividiamo l’impasto in due parti uguali e in una aggiungiamo il cacao e mescoliamo.

Ora, avvolgiamole separatamente nella pellicola e mettiamole in frigo per almeno 30 minuti.

Successivamente, suddividiamo le due parti d’impasto in tante piccole palline di circa 30 grammi l’una.

Disponiamole su una teglia rivestita da carta forno e cuociamo per 35 minuti a 180 gradi in forno statico.

Mentre aspettiamo che si raffreddino, prepariamo la glassa mescolando energicamente, con una frusta, lo zucchero e l’albume.

Appena inizierà a schiumare, possiamo fermarci e glassare ogni biscottino intingendolo nel composto.

Infine, rimettiamo i dolcetti in forno per far asciugare la glassa a 120 gradi per almeno 10 minuti.

Ecco che, allora, sarà davvero amore a primo assaggio con questi incredibili dolcetti siciliani del momento, soffici come una nuvola e facili da preparare.

