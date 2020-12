Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A causa della pandemia questa parola è entrata nelle discussioni di ogni giorno. Ma come mai si dice coprifuoco? E da dove ha origine questo strano termine?

Sappiamo tutti cos’è ma perché si dice coprifuoco?

Ormai ci si è abituati al divieto di circolare dalle 22:00 alle 05:00 del mattino. A causa di questa pandemia il governo ha dovuto adottare misure molto restrittive. Per poter contenere il contagio e per cercare di combattere questo tremendo virus. Ma come mai il divieto di uscire di notte viene chiamato coprifuoco?

L’origine del termine viene da lontano. Pare proprio dal periodo medievale. Infatti a una certa ora della notte rintoccava una campana o suonava una tromba. E quel segnale indicava che in tutte le case il fuoco andava spento. Ma non con dell’acqua perché avrebbe generato fumo.

Bisognava soffocare il fuoco sotto le ceneri. Praticamente andava coperta la brace ancora calda con la cenere del resto della legna. In questo modo il fuoco si sarebbe spento lentamente, generando ancora un po’ di calore. Ma senza rischiare che potessero scoppiare incendi accidentali.

Quindi letteralmente, coprire il fuoco prima di andare a dormire.

Per estensione in epoca moderna si è adattato ai periodi bellici

Infatti è durante la guerra che la parola coprifuoco prende il significato di divieto di lasciare l’abitazione. Questo per proteggere i cittadini dai bombardamenti. Un metodo quindi per la protezione di più persone possibili.

Ad oggi molti governi hanno istituito il coprifuoco soprattutto per evitare assembramenti. Che possono causare ulteriori contagi, in modo da garantire un minimo di protezione in più. In Italia al momento sappiamo tutti che, se non per necessità, non ci è permesso uscire dalle 22:00 alle 05:00 del mattino. Speriamo che si possa tornare presto alla normalità. Nel frattempo, bisogna fare attenzione a non trasgredire altrimenti le sanzioni da pagare sono salatissime.

È vero che sappiamo tutti cos’è, ma ora sappiamo anche perché si dice coprifuoco. Una piccola curiosità che può darci del contesto e farci distrarre in questo strano periodo. Sperando che le cose tornino presto alla normalità.