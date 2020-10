Se ti stai chiedendo cosa preparare di buono in questo week end magari senza sforzarsi troppo, preferibilmente qualcosa di caldo che ti dia un senso di felicità, ecco un’idea per un perfetto comfort food! Saporitissime polpette con una ricetta facile a prova di freddo e portafogli.

Probabilmente, è uno dei piatti più amati e preparati. Ci sono le polpette che accomunano gli italiani, ad esempio, le polpette fritte o al sugo, quelle classiche della nonna. Ci sono delle proposte regionali, come quelle Pugliesi di pollo. Gli Abruzzesi li chiamano pallotte e sono soliti fare con cacio e pepe. Gli emiliani le preparano con la mortadella e grana, mentre i mondeghili milanesi sono da friggere assolutamente nel burro!

La lista non finisce qui

Oggi, vi proponiamo saporitissime polpette con una ricetta facile a prova di freddo e portafogli. La particolarità è che sono servita nel brodo, per cui, potrebbero diventare un piatto unico e scaldarci in queste giornate fredde. È perfetta anche per i vegetariani, in quanto è senza carne. Dunque, mettiamo i nostri grembiuli e partiamo!

Ingredienti

per le polpette

pane raffermo 400 gr:

la scelta tra il parmigiano, grana o caciocavallo, 70 gr;

latte qb;

1 uovo;

Aglio;

Sale, pepe, prezzemolo, olio EVO q.b.

Per il brodo

una patata grande;

una carota grande;

cipolla, una grande;

costa di sedano ;

2 pomodorini (o un paio di cucchiai di passata);

Sale.

Procedimento

Prima di tutto, andiamo a preparare il brodo. Sbucciamo le verdure, le tagliamo e le mettiamo in una pentola (capienza di circa 4 litri) e le copriamo con dell’acqua. Le mettiamo sul fuoco e facciamo arrivare all’ebollizione. Facciamo cuocere per 30-40 minuti.

Andiamo a preparare le polpette. In un recipiente fondo mettiamo il pane raffermo tagliato a pezzetti e lo bagniamo con del latte. Lo lasciamo riposare per qualche minuto, in modo che si ammorbidisca il pane. Dopodiché, eliminiamo il latte in eccesso. Al pane, aggiungiamo l’uovo, l’aglio e prezzemolo tritati, il formaggio stagionato, sale e pepe. Mischiamo tutto bene con le mani e creiamo le polpette.

Tocco finale

Mettiamo a cuocere le nostre polpette nel brodo vegetale e appena salgono a galla le serviamo in un piatto fondo accompagnate dal brodo caldo. Buon appetito!