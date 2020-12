Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Non a tutti piace la cucina piccante. Un po’ per il gusto deciso del peperoncino, un po’ per l’irritazione che i peperoncini causano, non tutti vedono di buon occhio questa spezia. Eppure, nella cucina italiana, il peperoncino ha un posto d’onore, specie nella cucina del sud d’Italia.

Moltissime, infatti, sono le preparazioni con il peperoncino e ci sono persino delle sagre dedicate a questa spezia che vanno da Nord a Sud per tutta l’Italia. I saporiti spaghetti integrali piccanti, ottimi e leggeri, sono un ottimo primo piatto da provare quanto prima per stupire i nostri ospiti con un gusto semplice ma molto deciso. Vediamo come realizzare i saporiti spaghetti integrali piccanti, ottimi e leggeri.

Ingredienti

380 gr di spaghetti integrali;

2 melanzane medie;

4 pomodori perini freschi;

2 peperoncini piccanti secchi;

1 cucchiaino di capperi sotto sale;

2 spicchi d’aglio;

4-6 foglie di basilico;

1 cucchiaio di pomodoro concentrato;

6 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

sale.

Saporiti spaghetti integrali piccanti, ottimi e leggeri

Pulire bene le melanzane dalla parte superiore e tagliarle quindi a fettine e poi a cubetti. Scaldare 3 cucchiai d’olio in una padella ampia e unirvi quindi gli spicchi d’aglio e le melanzane. Far dorare le melanzane per circa una decina di minuti in tutto, facendo si che la melanzana si sfaldi per bene. Far bollire una pentola d’acqua salata e buttarvi dentro i pomodori per circa un minuto.

Quando sarà passato quel minuto, riprenderli e spellarli con l’aiuto di una forchetta. Unire quindi i pomodori spellati alle melanzane e aggiungervi i capperi scolati dal sale. Unirvi quindi il trito dei peperoncini e le foglie di basilico spezzettate. Far andare il sugo per circa cinque minuti al massimo.

Quando il sugo sarà bello denso, aggiungere il concentrato di pomodoro diluito in 3-4 cucchiai d’acqua e il resto dell’olio. Far cuocere e preparare quindi la pasta. Far cuocere gli spaghetti nell’acqua salata, scolarli al dente e condirli col sugo pronto.