Per stare leggeri dopo le feste bisognerebbe mangiare molte verdure ed evitare i fritti e le ricette troppo elaborate.

Eppure, queste saporite zucchine alla menta sono un’eccezione alla classica regola.

Cucinare con poco olio, possono essere il sugo ideale per una pasta, magari frullato, o un contorno particolare per accompagnare una carne o un pesce, a seconda dei gusti.

Se la menta non è di nostro gradimento, la si può sostituire con un’altra erba aromatica dal sapore deciso come per esempio il timo.

C’è però da dire che, prima di fare queste variazioni, consigliamo di provare la ricetta per l’originale così com’è.

Ingredienti

8 zucchine intere;

1 spicchio d’aglio;

olio d’oliva;

menta fresca;

pangrattato qb;

sale.

Saporite zucchine alla menta

Puliamo le zucchine, levando le estremità e sciacquiamole bene sotto l’acqua corrente. Asciughiamo le verdure con l’aiuto di carta assorbente e prepariamo il tagliere.

Sul tagliere, tagliamo le zucchine prima a rondelle e poi tagliamo le rondelle a mezzaluna con l’aiuto di un coltello da verdura.

Prepariamo la vaporiera. Prendiamo una pentola e riempiamola d’acqua. Portiamo l’acqua a bollore e montiamo l’attrezzo per il vapore sopra la pentola e muniamoci del suo coperchio.

Adagiamo le zucchine nella parte superiore della vaporiera e chiudiamo col coperchio. Le zucchine dovranno cuocersi per poco tempo, circa dieci minuti, giusto il tempo di ammorbidirle senza fargli perdere la loro croccantezza.

A parte, prendiamo una padella e versiamoci un filo d’olio. Aggiungiamo l’aglio e facciamolo soffriggere per alcuni momenti. Quando il soffritto sarà pronto, aggiungiamo le zucchine. Facciamole saltare per circa 10 minuti. Aggiungiamo quindi il pangrattato e mescoliamo bene perché il pangrattato assorba tutti gli odori dalla verdura e dall’olio. Saliamo bene e aggiungiamo la menta triturata in foglioline più piccole.

Le nostre zucchine alla menta sono dunque pronte per essere servite a tavola con il nostro secondo o per accompagnare il nostro piatto di pesce fresco.