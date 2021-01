Le fave sono un alimento molto diffuso nel bacino mediterraneo. I primi a mangiarle furono i Greci, poi la loro popolarità si diffuse in tutta la penisola italica. Eppure, il loro consumo non è così diffuso, anche a causa del favismo, un’allergia alimentare che vede protagoniste proprio le fave.

Nonostante questo, le fave sono l’ingrediente fondamentale di varie ricette nella cucina romanesca, come queste saporite linguine con fave e scaglie di ricotta.

L’abbinamento formaggio e fave è sempre stato popolare, ma questa pasta ha sicuramente una marcia in più.

Ingredienti

350 gr di linguine;

300 gr di fave già sgranate;

100 gr di ricotta romana;

1 cipolla rossa;

8 foglie di menta;

40 gr di pecorino romano;

olio d’oliva;

sale;

pepe.

Saporite linguine con fave e scaglie di ricotta

Per prima cosa puliamo la cipolla. Sbucciamola della buccia esterna, tagliamola a fettine molto sottili e mettiamola da parte. Prendiamo una padella, versiamoci un filo d’olio e mettiamoci dentro la cipolla per fare il nostro soffritto; dovrà cuocere per cinque minuti circa. Uniamo le fave al nostro soffritto e facciamole insaporire per 2-3 minuti a fiamma molto vivace. Ora bagnamo i legumi con 2 dl di acqua calda, copriamo con un coperchio e facciamo cuocere per altri 15 minuti, dovranno diventare molto teneri. Aggiustiamo di sale e continuiamo la cottura.

Nel frattempo, prepariamo la pasta. Portiamo a ebollizione una pentola piena d’acqua salata e tuffiamoci dentro le nostre linguine. Quando la pasta sarà al dente, scoliamola e mettiamola da parte.

Trasferiamo la pasta nella padella con le fave e la cipolla e insaporiamo il tutto mescolando con un cucchiaio di legno.

Aggiungiamo alla nostra pasta la ricotta e il pecorino ridotti a fiocchetti e facciamo sciogliere i formaggi mantenendo la padella sul fuoco. Aggiungiamo le foglioline di menta e continuiamo la nostra cottura finché il tutto non sarà ben mantecato. Serviamo la pasta calda.