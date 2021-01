I ceci sono una verdura jolly nelle varie scuole di cucina. Ideali per le insalate o per le minestre, è nella cucina vegana che i ceci raggiungono il loro apice. I loro valori nutrizionali, infatti, si prestano bene per una dieta che non comprenda derivati animali, visto che contengono sia proteine che carboidrati. Sono ottimi anche per gli antipasti, come queste saporite crocchette di ceci e carote al forno. Si preparano in poco tempo e possono essere consumate anche dopo due o tre giorni dalla preparazione, se dovessero avanzare.

Ingredienti

200 gr di ceci già cotti;

200 gr di patate;

50 gr di carote;

olio d’oliva;

sale;

pepe.

Saporite crocchette di ceci e carote al forno

Per prima cosa laviamo le patate, asciughiamole e mettiamole da parte. Prendiamo una pentola piena d’acqua, saliamola e portiamola a bollore. Quando l’acqua bolle, tuffiamoci dentro le patate.

Lessiamo le patate per il tempo necessario e tiriamole fuori quando saranno morbide. Teniamo da parte la pentola con l’acqua, ci servirà più avanti.

Puliamo quindi le carote e mettiamole nella pentola dove abbiamo lessato le patate. Quando le carote saranno lessate, tiriamole fuori e mettiamo a posto la pentola dopo averla lavata.

Prendiamo quindi una ciotola e mettiamoci le patate schiacciate e le carote. Amalgamiamo il tutto con l’aiuto di una forchetta, saliamo e pepiamo.

Prendiamo i ceci, passiamoli con l’apposito strumento e uniamolo al composto di carote e patate. Saliamo e pepiamo all’occorrenza e mettiamo a rassodare in frigo per un’ora il composto ottenuto.

Accendiamo il forno a 180° e facciamolo riscaldare. Riprendiamo il composto dal frigo e con l’aiuto delle mani infarinate formiamo delle crocchette piccine. Se non si vogliono usare le mani si può usare uno stampino.

Rivestiamo una teglia di carta da forno e adagiamoci le crocchette ottenute.

Inforniamo le crocchette per circa 15 minuti e serviamole ben calde, accompagnate magari da pane abbrustolito.